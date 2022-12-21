https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840212362.html
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 21.12.2022
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:28
2022-12-21T12:28
2022-12-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782288394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5364173e4195a86ab76c6612459dc1c7.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
харьковская область
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782288394_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d81939fe16d8e33d80bc44ef0748075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
12:28 21.12.2022 (обновлено: 14:26 21.12.2022)
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Минобороны: в Харьковской и Запорожской областях уничтожены два склада боеприпасов ВСУ