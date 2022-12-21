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Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 21.12.2022

Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:28

2022-12-21T12:28

2022-12-21T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

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россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы рф