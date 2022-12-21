Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840212362.html
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 21.12.2022
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:28
2022-12-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782288394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5364173e4195a86ab76c6612459dc1c7.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
харьковская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782288394_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d81939fe16d8e33d80bc44ef0748075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
12:28 21.12.2022 (обновлено: 14:26 21.12.2022)
 
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Минобороны: в Харьковской и Запорожской областях уничтожены два склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы на позиции в зоне спецоперации
Артиллеристы на позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы на позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в Харьковской и Запорожской областях уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в среду Министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала