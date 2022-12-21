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ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:24
2022-12-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
су-25
ми-8 амтш
донецкая народная республика
красногоровка
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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безопасность, воздушно-космические силы россии, су-25, ми-8 амтш, донецкая народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Су-25, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Красногоровка
12:24 21.12.2022 (обновлено: 14:26 21.12.2022)
 
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Минобороны России: ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииСу-25Ми-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровка
 
 
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