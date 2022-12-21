https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840211673.html

ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022

ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:24

2022-12-21T12:24

2022-12-21T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

су-25

ми-8 амтш

донецкая народная республика

красногоровка

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, су-25, ми-8 амтш, донецкая народная республика, красногоровка