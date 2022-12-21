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ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:24
2022-12-21T12:24
2022-12-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
су-25
ми-8 амтш
донецкая народная республика
красногоровка
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, су-25, ми-8 амтш, донецкая народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Су-25, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Красногоровка
12:24 21.12.2022 (обновлено: 14:26 21.12.2022)
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Минобороны России: ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8