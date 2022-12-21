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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек - РИА Новости, 21.12.2022
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:23
2022-12-21T12:23
2022-12-21T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Терны и Торское ДНР уничтожено "более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов". "Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен", - добавили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:23 21.12.2022 (обновлено: 14:27 21.12.2022)
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 90 человек