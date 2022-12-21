https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840206769.html

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек - РИА Новости, 21.12.2022

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:23

2022-12-21T12:23

2022-12-21T14:27

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Терны и Торское ДНР уничтожено "более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов". "Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен", - добавили в Минобороны.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф