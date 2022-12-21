Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840206769.html
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек - РИА Новости, 21.12.2022
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:23
2022-12-21T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Терны и Торское ДНР уничтожено "более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов". "Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен", - добавили в Минобороны.
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_169:0:2392:1667_1920x0_80_0_0_e9edb91be7e91c5271450a053467a47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:23 21.12.2022 (обновлено: 14:27 21.12.2022)
 
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 90 человек

Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 90 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что на Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Терны и Торское ДНР уничтожено "более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов".
"Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала