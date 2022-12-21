СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе
Герой России Петров вручил награды СК бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации
© Фото : СК РоссииГенерал-майор юстиции Сергей Петров вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции
Генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции
ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"От председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина я должен поздравить вас с наступающим Новым годом и вручить награды. Мы всеми вами гордимся", - сказал Петров.
Сотрудники ведомства передали бойцам подразделения гуманитарную помощь, в которую в числе прочего вошли продукты и теплые вещи. Также бойцам передали письма от российских школьников, в которых они желают победы и скорейшего возвращения домой.
Ранее Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы и вручил юным пациентам новогодние подарки.