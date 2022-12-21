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СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840193183.html
СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе
СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 21.12.2022
СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе
Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:36
2022-12-21T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники ведомства передали бойцам подразделения гуманитарную помощь, в которую в числе прочего вошли продукты и теплые вещи. Также бойцам передали письма от российских школьников, в которых они желают победы и скорейшего возвращения домой. Ранее Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы и вручил юным пациентам новогодние подарки.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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безопасность, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
11:36 21.12.2022
 
СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе

Герой России Петров вручил награды СК бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации

© Фото : СК РоссииГенерал-майор юстиции Сергей Петров вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции
Генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : СК России
Генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"От председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина я должен поздравить вас с наступающим Новым годом и вручить награды. Мы всеми вами гордимся", - сказал Петров.
Сотрудники ведомства передали бойцам подразделения гуманитарную помощь, в которую в числе прочего вошли продукты и теплые вещи. Также бойцам передали письма от российских школьников, в которых они желают победы и скорейшего возвращения домой.
Ранее Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы и вручил юным пациентам новогодние подарки.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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