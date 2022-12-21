https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840193183.html

СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе

СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 21.12.2022

СК наградил бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации в Донбассе

Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:36

2022-12-21T11:36

2022-12-21T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ вручил награды Следственного комитета отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники ведомства передали бойцам подразделения гуманитарную помощь, в которую в числе прочего вошли продукты и теплые вещи. Также бойцам передали письма от российских школьников, в которых они желают победы и скорейшего возвращения домой. Ранее Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы и вручил юным пациентам новогодние подарки.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф