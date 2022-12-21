https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840179693.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:20

2022-12-21T14:20

2022-12-21T14:20

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 декабря 2022 годаРоссийские военные провели успешные наступательные действия и заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении. Авиация и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Южнодонецком направлении нанесен массированный удар по частям ВСУ.Ликвидированы 63 артиллерийских расчета, 87 районов скопления живой силы и техники, радиолокационная станция ЗРК С-300, самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1", радиолокационная станция целеуказания П-18, три артиллерийских системы М-777, два ангара с вооружением, два склада артиллерийских боеприпасов, боевая машина РСЗО "Град". Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8, два беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотник, 399 зенитных ракетных комплексов, 932 реактивные системы залпового огня, 7179 танков и других бронемашин, 3696 орудий полевой артиллерии и 7693 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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