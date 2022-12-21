https://ria.ru/20221221/soyuz-1840143594.html
Источник рассказал о возможности починить "Союз" на орбите
Источник рассказал о возможности починить "Союз" на орбите - РИА Новости, 21.12.2022
Источник рассказал о возможности починить "Союз" на орбите
Провести ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22" в космических условиях невозможно, из корабля в ходе инцидента вытекло 44 литра... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:39
2022-12-21T03:39
2022-12-21T03:39
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Провести ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22" в космических условиях невозможно, из корабля в ходе инцидента вытекло 44 литра хладагента, находившегося под давлением в 3 атмосферы, сообщил РИА Новости информированный источник. Падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22" было зафиксировано 15 декабря. Был поврежден внешний контур охлаждения – из отверстия размером в 0,8 мм в радиаторе приборно-агрегатного отсека корабля за примерно три часа вытек весь хладагент. "Отремонтировать подобное повреждение в условиях Международной космической станции невозможно. Даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то как закачать в радиатор 44 литра хладагента под давлением в 3 атмосферы? Тем более что система терморегулирования после этого должна пройти специальную проверку под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время специалистам "Роскосмоса" удалось стабилизировать температуру в корабле за счет отключения его систем и вентиляции корабля воздухом с МКС. "Однако при отделении корабля от станции и включении приборов и двигателей температура в нем снова начнет расти. С учетом довольно жестких допусков по температуре для приборов "Союза" это может привести к выходу его систем из строя", - отметил источник. Как сообщали в понедельник в госокорпорации "Роскосомос", температура в приборно-агрегатном отсеке "Союза" достигала в первые дни после повреждения плюс 40 градусов по Цельсию. Затем, с отключением систем корабля и за счет подачи охлажденного воздуха со станции, температура в отсеках "Союза МС-22" стабилизировалась на уровне около плюс 30 градусов. При этом, согласно документации о системах обеспечения теплового режима кораблей серии "Союз МС", температура атмосферы в обитаемой зоне корабля в норме должна лежать между плюс 18 и плюс 25 градусами. В "Роскосмосе" отмечали, что принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю должна специальная комиссия. Выводы рабочих групп будут заслушаны в конце декабря.
https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137185.html
https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html
https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137352.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Источник рассказал о возможности починить "Союз" на орбите
Провести ремонт корабля "Союз МС-22" на орбите невозможно, он потерял 44 литра хладагента
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Провести ремонт системы охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22" в космических условиях невозможно, из корабля в ходе инцидента вытекло 44 литра хладагента, находившегося под давлением в 3 атмосферы, сообщил РИА Новости информированный источник.
Падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22" было зафиксировано 15 декабря. Был поврежден внешний контур охлаждения – из отверстия размером в 0,8 мм в радиаторе приборно-агрегатного отсека корабля за примерно три часа вытек весь хладагент.
"Отремонтировать подобное повреждение в условиях Международной космической станции невозможно. Даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то как закачать в радиатор 44 литра хладагента под давлением в 3 атмосферы? Тем более что система терморегулирования после этого должна пройти специальную проверку под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время специалистам "Роскосмоса
" удалось стабилизировать температуру в корабле за счет отключения его систем и вентиляции корабля воздухом с МКС. "Однако при отделении корабля от станции и включении приборов и двигателей температура в нем снова начнет расти. С учетом довольно жестких допусков по температуре для приборов "Союза" это может привести к выходу его систем из строя", - отметил источник.
Как сообщали в понедельник в госокорпорации "Роскосомос", температура в приборно-агрегатном отсеке "Союза" достигала в первые дни после повреждения плюс 40 градусов по Цельсию. Затем, с отключением систем корабля и за счет подачи охлажденного воздуха со станции, температура в отсеках "Союза МС-22" стабилизировалась на уровне около плюс 30 градусов.
При этом, согласно документации о системах обеспечения теплового режима кораблей серии "Союз МС", температура атмосферы в обитаемой зоне корабля в норме должна лежать между плюс 18 и плюс 25 градусами.
В "Роскосмосе" отмечали, что принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю
должна специальная комиссия. Выводы рабочих групп будут заслушаны в конце декабря.