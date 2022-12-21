https://ria.ru/20221221/sovet-1840380592.html

В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации

В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022

В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации

Совет по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T21:34

2022-12-21T21:34

2022-12-21T21:34

специальная военная операция на украине

общество

александр беглов

санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Совет по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В состав совета вошли члены семей участников специальной военной операции, а также представители общественных организаций и исполнительных органов госвласти Петербурга. "В конце ноября я встречался с женами и матерями мобилизованных для участия в специальной военной операции. На встрече прозвучало предложение создать общественный совет при губернаторе с участием супруг, матерей, общественных деятелей, которые помогали бы рассматривать вопросы, касающиеся участников специальной военной операции. Мы поддержали это предложение, теперь подписано соответствующее постановление", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что совет будет проводить анализ эффективности мер поддержки участников спецоперации и заниматься организацией благотворительных мероприятий для их семей. Также в числе задач совета - выработка предложений по совершенствованию мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, рассмотрение предложений по дополнительным мерам соцподдержки для преодоления трудных жизненных ситуаций семей, а также содействие в поиске работы членам семей участников специальной военной операции. Ранее сообщалось, что в Петербурге уже действует ряд мер поддержки семей мобилизованных: бесплатный детский сад, бесплатное питание школьникам и студентам колледжей, внеочередное зачисление в детские сады, школы, городские колледжи. Кроме того, бесплатные путевки в лагеря отдыха и оздоровления для детей и подростков до 18 лет, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей мобилизованных и добровольцев.

https://ria.ru/20221221/ofitsery-1840263437.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр беглов, санкт-петербург