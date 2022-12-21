https://ria.ru/20221221/sovet-1840380592.html
В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации
В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации
Совет по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:34
2022-12-21T21:34
2022-12-21T21:34
специальная военная операция на украине
общество
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b244ef91e576db47a16c6debda3f2679.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Совет по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В состав совета вошли члены семей участников специальной военной операции, а также представители общественных организаций и исполнительных органов госвласти Петербурга. "В конце ноября я встречался с женами и матерями мобилизованных для участия в специальной военной операции. На встрече прозвучало предложение создать общественный совет при губернаторе с участием супруг, матерей, общественных деятелей, которые помогали бы рассматривать вопросы, касающиеся участников специальной военной операции. Мы поддержали это предложение, теперь подписано соответствующее постановление", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что совет будет проводить анализ эффективности мер поддержки участников спецоперации и заниматься организацией благотворительных мероприятий для их семей. Также в числе задач совета - выработка предложений по совершенствованию мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, рассмотрение предложений по дополнительным мерам соцподдержки для преодоления трудных жизненных ситуаций семей, а также содействие в поиске работы членам семей участников специальной военной операции. Ранее сообщалось, что в Петербурге уже действует ряд мер поддержки семей мобилизованных: бесплатный детский сад, бесплатное питание школьникам и студентам колледжей, внеочередное зачисление в детские сады, школы, городские колледжи. Кроме того, бесплатные путевки в лагеря отдыха и оздоровления для детей и подростков до 18 лет, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей мобилизованных и добровольцев.
https://ria.ru/20221221/ofitsery-1840263437.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_341bd35c80059a2a6c2c0fbd648c5469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург
В Петербурге создали Совет по поддержке участников спецоперации
Администрация Петербурга сообщила о создании Совета по поддержке участников спецоперации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости.
Совет по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба
администрации губернатора города.
"Создан совет при губернаторе Санкт-Петербурга по оказанию поддержки гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
В состав совета вошли члены семей участников специальной военной операции, а также представители общественных организаций и исполнительных органов госвласти Петербурга.
"В конце ноября я встречался с женами и матерями мобилизованных для участия в специальной военной операции. На встрече прозвучало предложение создать общественный совет при губернаторе с участием супруг, матерей, общественных деятелей, которые помогали бы рассматривать вопросы, касающиеся участников специальной военной операции. Мы поддержали это предложение, теперь подписано соответствующее постановление", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что совет будет проводить анализ эффективности мер поддержки участников спецоперации и заниматься организацией благотворительных мероприятий для их семей. Также в числе задач совета - выработка предложений по совершенствованию мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, рассмотрение предложений по дополнительным мерам соцподдержки для преодоления трудных жизненных ситуаций семей, а также содействие в поиске работы членам семей участников специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в Петербурге уже действует ряд мер поддержки семей мобилизованных: бесплатный детский сад, бесплатное питание школьникам и студентам колледжей, внеочередное зачисление в детские сады, школы, городские колледжи. Кроме того, бесплатные путевки в лагеря отдыха и оздоровления для детей и подростков до 18 лет, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей мобилизованных и добровольцев.