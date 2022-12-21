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В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022
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В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022
В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:55
2022-12-21T23:55
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель. Мишель разместил в сообщении фотографию темного здания Совета ЕС на фоне освещенного огнями вечернего Брюсселя. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории страны сейчас действует режим аварийных отключений, и восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Как заявил директор Центра исследований энергетики, Украина технически не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html
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в мире, шарль мишель, украина, брюссель, бельгия, евросоюз, совет евросоюза, евросовет
В мире, Шарль Мишель, Украина, Брюссель, Бельгия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Евросовет
23:55 21.12.2022
 
В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

Мишель: в здании Совета Евросоюза в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Евросоюза в Брюсселе
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель.
"Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии", - написал он в Twitter.
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Мишель разместил в сообщении фотографию темного здания Совета ЕС на фоне освещенного огнями вечернего Брюсселя.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории страны сейчас действует режим аварийных отключений, и восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.
Как заявил директор Центра исследований энергетики, Украина технически не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
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В миреШарль МишельУкраинаБрюссельБельгияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаЕвросовет
 
 
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