В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
Мишель: в здании Совета Евросоюза в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель.
"Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии", - написал он в Twitter.
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Мишель разместил в сообщении фотографию темного здания Совета ЕС на фоне освещенного огнями вечернего Брюсселя.
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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории страны сейчас действует режим аварийных отключений, и восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.
Как заявил директор Центра исследований энергетики, Украина технически не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
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