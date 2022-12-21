https://ria.ru/20221221/solidarnost-1840396010.html

В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022

В здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной

В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:55

2022-12-21T23:55

2022-12-21T23:55

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. В здании Совета Евросоюза в столице Бельгии погасили свет в знак солидарности с Украиной, сообщил в среду глава Евросовета Шарль Мишель. Мишель разместил в сообщении фотографию темного здания Совета ЕС на фоне освещенного огнями вечернего Брюсселя. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории страны сейчас действует режим аварийных отключений, и восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Как заявил директор Центра исследований энергетики, Украина технически не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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