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В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка - РИА Новости, 21.12.2022
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка
Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:46
2022-12-21T11:46
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. "На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39. (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, вина путешественника в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", — добавила сотрудница заповедника.Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел, на связь не выходил. Его начали искать спасатели. Спустя четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете. Кроме этого, по словам собеседницы, туристы должны были перед походом сообщить о маршруте в МЧС, чего они не сделали.
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туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
11:46 21.12.2022
 
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка

Власти Сочи оштрафовали на три тысячи рублей туриста, которого четыре дня искали в горах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗимние курорты Сочи
Зимние курорты Сочи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка.
"На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39. (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, вина путешественника в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", — добавила сотрудница заповедника.
Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел, на связь не выходил. Его начали искать спасатели. Спустя четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете.
Кроме этого, по словам собеседницы, туристы должны были перед походом сообщить о маршруте в МЧС, чего они не сделали.
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