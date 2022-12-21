https://ria.ru/20221221/sochi-1840158697.html
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка - РИА Новости, 21.12.2022
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка
Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:46
2022-12-21T11:46
2022-12-21T11:46
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111562/52/1115625279_0:274:3029:1978_1920x0_80_0_0_9d123bcdddd527433f9a149c1af9f975.jpg
СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. "На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39. (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, вина путешественника в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", — добавила сотрудница заповедника.Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел, на связь не выходил. Его начали искать спасатели. Спустя четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете. Кроме этого, по словам собеседницы, туристы должны были перед походом сообщить о маршруте в МЧС, чего они не сделали.
https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111562/52/1115625279_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_637571eaa607405cc3501aa10681212f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка
Власти Сочи оштрафовали на три тысячи рублей туриста, которого четыре дня искали в горах
СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка.
"На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39. (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, вина путешественника в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", — добавила сотрудница заповедника.
Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел, на связь не выходил. Его начали искать спасатели. Спустя четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете.
Кроме этого, по словам собеседницы, туристы должны были перед походом сообщить о маршруте в МЧС
, чего они не сделали.