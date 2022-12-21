https://ria.ru/20221221/sochi-1840158697.html

В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка

В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка - РИА Новости, 21.12.2022

В Сочи оштрафовали туриста, которого четыре дня искали в горах нацпарка

Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:46

2022-12-21T11:46

2022-12-21T11:46

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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Административный протокол составили на найденного после четырех дней поисков в горах туриста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. "На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39. (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Оно влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, вина путешественника в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", — добавила сотрудница заповедника.Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел, на связь не выходил. Его начали искать спасатели. Спустя четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете. Кроме этого, по словам собеседницы, туристы должны были перед походом сообщить о маршруте в МЧС, чего они не сделали.

https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи