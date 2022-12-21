https://ria.ru/20221221/sochi-1840158237.html

Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов

Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов - РИА Новости, 21.12.2022

Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов

Единая система пропусков, по которой можно будет посещать все рекреационные объекты Сочинского нацпарка, начнет действовать с 2023 года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:07

2022-12-21T14:07

2022-12-21T14:07

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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Единая система пропусков, по которой можно будет посещать все рекреационные объекты Сочинского нацпарка, начнет действовать с 2023 года, рассказал РИА Новости и.о. директора учреждения Андрей Бородин. "Оплата разрешения на посещение будет проводиться единоразово. Туристам не нужно отдельно рассчитываться за каждый визит на объекты и покупать билеты у агентов. Пропуск позволит посещать всю территорию нацпарка. Его нужно оформить на сайте и сохранить на телефон, вся информация о заказе будет у инспектора лесничества", — сказал Бородин. Он добавил, что "кардинально изменятся агенты, поборов станет меньше". "Посредством цифровых ресурсов сайта мы разработаем единый механизм получения пропуска для туристов, а также интегрируем этот сервис в городской портал Visitsochi", — пообещал представитель заповедника. Сегодня билеты на посещение рекреационных объектов парка, в том числе на экскурсионные услуги, реализуются хаотично: в торговых точках, у агентов — прямо на территории заповедника и в других локациях. Новая система позволит миновать посредников, заказать единый пропуск можно будет напрямую через официальный сайт парка, что упростит процедуру покупки и снизит стоимость билета.

https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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