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Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/sochi-1840158237.html
Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов
Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов - РИА Новости, 21.12.2022
Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов
Единая система пропусков, по которой можно будет посещать все рекреационные объекты Сочинского нацпарка, начнет действовать с 2023 года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:07
2022-12-21T14:07
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Единая система пропусков, по которой можно будет посещать все рекреационные объекты Сочинского нацпарка, начнет действовать с 2023 года, рассказал РИА Новости и.о. директора учреждения Андрей Бородин. "Оплата разрешения на посещение будет проводиться единоразово. Туристам не нужно отдельно рассчитываться за каждый визит на объекты и покупать билеты у агентов. Пропуск позволит посещать всю территорию нацпарка. Его нужно оформить на сайте и сохранить на телефон, вся информация о заказе будет у инспектора лесничества", — сказал Бородин. Он добавил, что "кардинально изменятся агенты, поборов станет меньше". "Посредством цифровых ресурсов сайта мы разработаем единый механизм получения пропуска для туристов, а также интегрируем этот сервис в городской портал Visitsochi", — пообещал представитель заповедника. Сегодня билеты на посещение рекреационных объектов парка, в том числе на экскурсионные услуги, реализуются хаотично: в торговых точках, у агентов — прямо на территории заповедника и в других локациях. Новая система позволит миновать посредников, заказать единый пропуск можно будет напрямую через официальный сайт парка, что упростит процедуру покупки и снизит стоимость билета.
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туризм, новости - туризм, сочи, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, отдых в России
14:07 21.12.2022
 
Сочинский нацпарк впервые запустит систему единого пропуска для туристов

Сочинский нацпарк в 2023 году впервые запустит систему единого пропуска для туристов

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкДевушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке
Девушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Единая система пропусков, по которой можно будет посещать все рекреационные объекты Сочинского нацпарка, начнет действовать с 2023 года, рассказал РИА Новости и.о. директора учреждения Андрей Бородин.
"Оплата разрешения на посещение будет проводиться единоразово. Туристам не нужно отдельно рассчитываться за каждый визит на объекты и покупать билеты у агентов. Пропуск позволит посещать всю территорию нацпарка. Его нужно оформить на сайте и сохранить на телефон, вся информация о заказе будет у инспектора лесничества", — сказал Бородин.
Он добавил, что "кардинально изменятся агенты, поборов станет меньше". "Посредством цифровых ресурсов сайта мы разработаем единый механизм получения пропуска для туристов, а также интегрируем этот сервис в городской портал Visitsochi", — пообещал представитель заповедника.
Сегодня билеты на посещение рекреационных объектов парка, в том числе на экскурсионные услуги, реализуются хаотично: в торговых точках, у агентов — прямо на территории заповедника и в других локациях. Новая система позволит миновать посредников, заказать единый пропуск можно будет напрямую через официальный сайт парка, что упростит процедуру покупки и снизит стоимость билета.
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