https://ria.ru/20221221/smartfony-1840274629.html

Неожиданные звезды: самые запоминающиеся смартфоны realme 2022 года

Неожиданные звезды: самые запоминающиеся смартфоны realme 2022 года - РИА Новости, 21.12.2022

Неожиданные звезды: самые запоминающиеся смартфоны realme 2022 года

С каждым годом рынок смартфонов становится богаче и разнообразнее. Сегодня пользователи знают, что гаджеты с отличными техническими характеристиками и стильным... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:15

2022-12-21T18:15

2022-12-21T18:15

realme

смартфоны

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С каждым годом рынок смартфонов становится богаче и разнообразнее. Сегодня пользователи знают, что гаджеты с отличными техническими характеристиками и стильным дизайном можно приобрести по выгодной цене. Самые яркие примеры – устройства молодого бренда realme, сочетающие передовые технологии и разработки ведущих мировых дизайнеров.В числе самых запоминающихся новинок, выпущенных компанией за этот год, - смартфон номерной серии realme 10 4G и флагман GT NEO 3T.realme 10 4G: стильный гаджет с отличным дисплеем до 20 тысяч рублейГаджеты средней ценовой категории остаются популярными среди российских пользователей: несмотря на более доступную стоимость, они подходят и для работы с приложениями, и даже для гейминга.realme 10 4G справится со всеми повседневными задачами благодаря впечатляющей "начинке". Смартфон получил высокопроизводительный процессор Mediatek Helio G99 на 6-нм техпроцессе, обеспечивающий эффективную работу и экономичное расходование энергии. В тесте производительности мобильных устройств AnTuTu realme 10 4G 8+256 Гб набрал более 400 000 баллов, поставив рекорд в своем ценовом сегменте.В дополнение к мощному процессору внутри – быстрая оперативная память LPDDR4 и постоянная память UFS2.2, обеспечивающие быструю загрузку и плавную работу программ. realme 10 4G – первый смартфон в среднем ценовом сегменте с 16 ГБ встроенной и виртуальной оперативной памятью в максимальной конфигурации (8 Гб + 8 Гб). А для плавного геймплея смартфон поддерживает увеличение максимального количества кадров в секунду: например, в популярном шутере PUBG этот показатель может достичь 40 fps, что обеспечит игрокам преимущество перед соперниками.Качественный экран имеет для пользователей не меньшее значение, чем мощное "железо". realme 10 может похвастаться 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 2400х1080 FHD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Благодаря тонкой рамке вокруг экрана и полезной площади 90,8% очень легко погрузиться в контент. За детализированную и реалистичную картинку отвечают высокая контрастность 4 000 000 : 1 и пиковая яркость 1000 нит с 4096 уровнями регулировки.Отличительная особенность устройств realme – их современный, привлекающий внимание дизайн. Так, внешний вид realme 10 был вдохновлен стремительным движением световых частиц, поэтому его корпус украшает многослойное голографическое покрытие, искрящееся и переливающееся при попадании света.Основная камера realme 10 получила сенсор флагманского уровня JN1 1/2,76” и объектив с разрешением 50 МП. Благодаря этому пользователи могут запечатлеть на фото все детали объекта съемки. Подобрать оптимальные настройки для каждой сцены помогут разнообразные режимы, среди которых: Режим 50 МП, Ночной режим, Панорамный вид, Портретный режим, HDR и другие. А фронтальная камера с разрешением 16 МП подойдет для съемки эффектных и ярких селфи.GT NEO 3T: скоростной флагманСовременная жизнь, особенно в больших городах, протекает в стремительном ритме, и гаджетам нужно соответствовать, чтобы отвечать всем запросам потенциального владельца. И здесь на сцену выходит флагманский смартфон realme GT NEO3T, ставший одной из ярких новинок 2022 года: этот смартфон ставит рекорды и по скорости работы, и по тому, как быстро он заряжается.GT NEO3T получил аккумулятор 5000 мАч, состоящий из двух ячеек по 2500 мАч. Благодаря этой технологии батарея очень быстро аккумулирует заряд. Дополнительно сократит время зарядки мощный блок питания 80 Вт Super Dart, который продается в комплекте со смартфоном. Для полной зарядки аккумулятора, с 0 до 100%, с 80 Вт Super Dart достаточно всего 33 минуты, а на зарядку до 50% уйдет 12 минут.Впрочем, беспокоиться о том, что смартфон разрядится в течение дня, пользователям не придется: емкости аккумулятора GT NEO 3T достаточно для того, чтобы 26 часов смотреть видео, 29 часов общаться по телефону или 88 часов слушать музыку. А в режиме ожидания гаджет не разрядится 397 часов или более 16 суток. При необходимости от смартфона можно подзарядить и другие устройства, воспользовавшись технологией реверсивной зарядки.Для того, чтобы обеспечить флагманскую производительность, смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G, изготовленный по инновационному 7-нм техпроцессу. Производительные ядра A77 Prime Core с частотой 3,2 ГГц и графическим процессором Adreno 650 обеспечивают сверхбыстрый запуск приложений и игр.Для эффективной работы чипсет оснащен многослойной системой охлаждения из графена, меди, графита и алмазного геля. Она позволяет поддерживать низкую температуру чипа, даже при пиковом нагреве, охлаждая его на 18 градусов.realme GT NEO 3T получил 6,62-дюймовый AMOLED дисплей с динамической частотой обновления 120 Гц. Контрастность 5 000 000 : 1 и цветопередача NTSC 106% обеспечивают яркое и насыщенное изображение, а благодаря пиковой яркости 1300 нит изображение на экране остается легко различимым даже при прямом солнечном свете. При более слабом освещении пользоваться смартфоном тоже будет комфортно, поскольку датчики внешней освещенности регулируют яркость дисплея, подбирая один из 16 тысяч уровней.Для того, чтобы владелец мог запечатлеть все яркие моменты с максимальной точностью, realme GT NEO 3T оснастили тройной камерой с основным модулем 64Мп, широкоугольным (119°) модулем 8Мп и макромодулем 2Мп с фокусным расстоянием 4 см.Дизайн realme GT NEO 3T созвучен главным особенностям смартфона: он вдохновлен финишным флагом, символом скорости. На крышку смартфона нанесено несколько слоев нанофлуоресцентного покрытия, и когда на гаджет попадает свет, проявляется узнаваемый клетчатый дизайн.РекламаООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID 4CQwVszH9pSWM8EdyTX

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

realme, смартфоны