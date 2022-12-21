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Большинство российских приложений не защищены, показало исследование - РИА Новости, 21.12.2022
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Большинство российских приложений не защищены, показало исследование
Большинство российских приложений не защищены, показало исследование - РИА Новости, 21.12.2022
Большинство российских приложений не защищены, показало исследование
Подавляющее число российских мобильных приложений имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности, которые повышают вероятность кражи аккаунтов, а... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T05:36
2022-12-21T05:36
технологии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подавляющее число российских мобильных приложений имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности, которые повышают вероятность кражи аккаунтов, а также получения доступа к персональным данным пользователей, говорится в исследовании российской компании по безопасности разработок мобильных приложений Стингрей Технолоджиз (входит в ГК Swordfish Security), результаты которого есть у РИА Новости. "Результаты анализа показали, что 83% программных продуктов содержат уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Обнаруженные проблемы позволяют завладеть аккаунтами пользователей, получить доступ к персональным данным и настройкам, изменить их или использовать для таргетированных атак, хищения денежных средств или каких-либо иных целей", - говорится в исследовании. Исследование проводилось путем изучения 790 мобильных приложений российских разработчиков из разных отраслей, в них было обнаружено 12 383 уязвимости разной степени критичности. Среди исследуемых мобильных приложений категории "финансы" критические уязвимости содержат 85% или 117 приложений, категории "утилиты" - 78% или 96 приложений, "развлечения" - 75% или 79 приложений, "транспорт" - 82% или 64 приложения, "социальная сфера" - 86% или 63 приложения, "покупки" - 89% или 62 приложения. По данным исследования, в 2022 году злоумышленники атаковали мобильные приложения как минимум в 5 раз чаще, чем в предыдущем. "В основном инциденты были связаны с кражей данных, нарушением доступности сервисов и созданием поддельных аккаунтов", - поясняется в исследовании. Популярных приложений в российских сторах около полутора тысяч, а общее число приложений от российских разработчиков может достигать 10 тысяч.
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технологии
Технологии
05:36 21.12.2022
 
Большинство российских приложений не защищены, показало исследование

По данным исследования, более 80% российских приложений имеют низкую защиту от взлома

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПриложения смартфона
Приложения смартфона - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приложения смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подавляющее число российских мобильных приложений имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности, которые повышают вероятность кражи аккаунтов, а также получения доступа к персональным данным пользователей, говорится в исследовании российской компании по безопасности разработок мобильных приложений Стингрей Технолоджиз (входит в ГК Swordfish Security), результаты которого есть у РИА Новости.
"Результаты анализа показали, что 83% программных продуктов содержат уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Обнаруженные проблемы позволяют завладеть аккаунтами пользователей, получить доступ к персональным данным и настройкам, изменить их или использовать для таргетированных атак, хищения денежных средств или каких-либо иных целей", - говорится в исследовании.
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Исследование проводилось путем изучения 790 мобильных приложений российских разработчиков из разных отраслей, в них было обнаружено 12 383 уязвимости разной степени критичности.
Среди исследуемых мобильных приложений категории "финансы" критические уязвимости содержат 85% или 117 приложений, категории "утилиты" - 78% или 96 приложений, "развлечения" - 75% или 79 приложений, "транспорт" - 82% или 64 приложения, "социальная сфера" - 86% или 63 приложения, "покупки" - 89% или 62 приложения.
По данным исследования, в 2022 году злоумышленники атаковали мобильные приложения как минимум в 5 раз чаще, чем в предыдущем. "В основном инциденты были связаны с кражей данных, нарушением доступности сервисов и созданием поддельных аккаунтов", - поясняется в исследовании.
Популярных приложений в российских сторах около полутора тысяч, а общее число приложений от российских разработчиков может достигать 10 тысяч.
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