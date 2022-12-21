https://ria.ru/20221221/smartfon-1840146567.html

Большинство российских приложений не защищены, показало исследование

Большинство российских приложений не защищены, показало исследование - РИА Новости, 21.12.2022

Большинство российских приложений не защищены, показало исследование

Подавляющее число российских мобильных приложений имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности, которые повышают вероятность кражи аккаунтов, а... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T05:36

2022-12-21T05:36

2022-12-21T05:36

технологии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подавляющее число российских мобильных приложений имеют уязвимости высокой и наивысшей степени критичности, которые повышают вероятность кражи аккаунтов, а также получения доступа к персональным данным пользователей, говорится в исследовании российской компании по безопасности разработок мобильных приложений Стингрей Технолоджиз (входит в ГК Swordfish Security), результаты которого есть у РИА Новости. "Результаты анализа показали, что 83% программных продуктов содержат уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Обнаруженные проблемы позволяют завладеть аккаунтами пользователей, получить доступ к персональным данным и настройкам, изменить их или использовать для таргетированных атак, хищения денежных средств или каких-либо иных целей", - говорится в исследовании. Исследование проводилось путем изучения 790 мобильных приложений российских разработчиков из разных отраслей, в них было обнаружено 12 383 уязвимости разной степени критичности. Среди исследуемых мобильных приложений категории "финансы" критические уязвимости содержат 85% или 117 приложений, категории "утилиты" - 78% или 96 приложений, "развлечения" - 75% или 79 приложений, "транспорт" - 82% или 64 приложения, "социальная сфера" - 86% или 63 приложения, "покупки" - 89% или 62 приложения. По данным исследования, в 2022 году злоумышленники атаковали мобильные приложения как минимум в 5 раз чаще, чем в предыдущем. "В основном инциденты были связаны с кражей данных, нарушением доступности сервисов и созданием поддельных аккаунтов", - поясняется в исследовании. Популярных приложений в российских сторах около полутора тысяч, а общее число приложений от российских разработчиков может достигать 10 тысяч.

https://ria.ru/20221215/apple-1838849274.html

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технологии