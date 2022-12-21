https://ria.ru/20221221/slovo-1840215408.html
Институт Пушкина назвал слово года
Институт Пушкина назвал слово года - РИА Новости, 21.12.2022
Институт Пушкина назвал слово года
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:50
2022-12-21T12:50
2022-12-21T13:24
общество
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В институте отметили, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться. "Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", — считают авторы.Они напомнили, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина."Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", — заключили в институте.Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях. В прошлом году Институт Пушкина назвал словом года "спутник".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
Общество, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
12:50 21.12.2022 (обновлено: 13:24 21.12.2022)
Институт Пушкина назвал слово года
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте
".
"Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — наследие", — говорится в публикации.
В институте отметили, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться.
"Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", — считают авторы.
Они напомнили, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина.
"Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", — заключили в институте.
Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.
В прошлом году Институт Пушкина назвал словом года "спутник".