https://ria.ru/20221221/slovo-1840215408.html

Институт Пушкина назвал слово года

Институт Пушкина назвал слово года - РИА Новости, 21.12.2022

Институт Пушкина назвал слово года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:50

2022-12-21T12:50

2022-12-21T13:24

общество

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/71/1496127117_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_6dda5819e2ec61c9443be3a04cfd7d90.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В институте отметили, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться. "Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", — считают авторы.Они напомнили, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина."Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", — заключили в институте.Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях. В прошлом году Институт Пушкина назвал словом года "спутник".

https://ria.ru/20221205/goblin-1836411526.html

https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина