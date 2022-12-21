https://ria.ru/20221221/sizo-1840161036.html
Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки
Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки - РИА Новости, 21.12.2022
Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки
Пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке, огнестрельное оружие работниками учреждения не применялось, оно работает в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:26
2022-12-21T09:26
2022-12-21T09:26
происшествия
приморский край
владивосток
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке, огнестрельное оружие работниками учреждения не применялось, оно работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН России по Приморскому краю, опровергнув распространившиеся в соцсетях слухи о якобы попытке массового побега арестованных. В ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что группа арестованных захватила младшего инспектора отдела безопасности и попыталась совершить массовый побег, в отношении беглецов якобы применили оружие на поражение. "Массовой попытки побега не было. В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю гражданин Э., обвиняемый по статьям 132 части 2 пункта "б" ("Насильственные действия сексуального характера"), 162 части 1 УК РФ ("Разбой"), дезорганизовал деятельность учреждения, предприняв попытку применения насилия в отношении сотрудника отдела режима и надзора, осуществлявшего вывод на прогулку", - сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН. По его словам, действия обвиняемого были оперативно пресечены сотрудниками дежурной смены следственного изолятора. Ему оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. "Огнестрельное оружие сотрудниками не применялось, силы и средства отрядов специального назначения не привлекались. Жизни и здоровью сотрудника в настоящее время ничего не угрожает. Проверочные материалы по данному факту для дачи правовой оценки направлены в СУСК РФ по Приморскому краю. Учреждение функционирует в штатном режиме", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html
https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, владивосток, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки
ГУФСИН: во Владивостоке пресекли нападение арестованных на сотрудника СИЗО на прогулке
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке, огнестрельное оружие работниками учреждения не применялось, оно работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН России по Приморскому краю, опровергнув распространившиеся в соцсетях слухи о якобы попытке массового побега арестованных.
В ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что группа арестованных захватила младшего инспектора отдела безопасности и попыталась совершить массовый побег, в отношении беглецов якобы применили оружие на поражение.
"Массовой попытки побега не было. В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю гражданин Э., обвиняемый по статьям 132 части 2 пункта "б" ("Насильственные действия сексуального характера"), 162 части 1 УК РФ ("Разбой"), дезорганизовал деятельность учреждения, предприняв попытку применения насилия в отношении сотрудника отдела режима и надзора, осуществлявшего вывод на прогулку", - сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН.
По его словам, действия обвиняемого были оперативно пресечены сотрудниками дежурной смены следственного изолятора. Ему оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается.
"Огнестрельное оружие сотрудниками не применялось, силы и средства отрядов специального назначения не привлекались. Жизни и здоровью сотрудника в настоящее время ничего не угрожает. Проверочные материалы по данному факту для дачи правовой оценки направлены в СУСК РФ по Приморскому краю. Учреждение функционирует в штатном режиме", - добавили в ведомстве.