https://ria.ru/20221221/sizo-1840161036.html

Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки

Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки - РИА Новости, 21.12.2022

Во Владивостоке арестованные напали на сотрудника СИЗО во время прогулки

Пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке, огнестрельное оружие работниками учреждения не применялось, оно работает в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:26

2022-12-21T09:26

2022-12-21T09:26

происшествия

приморский край

владивосток

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке, огнестрельное оружие работниками учреждения не применялось, оно работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН России по Приморскому краю, опровергнув распространившиеся в соцсетях слухи о якобы попытке массового побега арестованных. В ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что группа арестованных захватила младшего инспектора отдела безопасности и попыталась совершить массовый побег, в отношении беглецов якобы применили оружие на поражение. "Массовой попытки побега не было. В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю гражданин Э., обвиняемый по статьям 132 части 2 пункта "б" ("Насильственные действия сексуального характера"), 162 части 1 УК РФ ("Разбой"), дезорганизовал деятельность учреждения, предприняв попытку применения насилия в отношении сотрудника отдела режима и надзора, осуществлявшего вывод на прогулку", - сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН. По его словам, действия обвиняемого были оперативно пресечены сотрудниками дежурной смены следственного изолятора. Ему оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. "Огнестрельное оружие сотрудниками не применялось, силы и средства отрядов специального назначения не привлекались. Жизни и здоровью сотрудника в настоящее время ничего не угрожает. Проверочные материалы по данному факту для дачи правовой оценки направлены в СУСК РФ по Приморскому краю. Учреждение функционирует в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

приморский край

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, владивосток, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)