https://ria.ru/20221221/sistema-1840388731.html
Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств
Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств - РИА Новости, 21.12.2022
Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств
На Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ, а ранее система устраивала всех, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:49
2022-12-21T22:49
2022-12-21T22:49
в мире
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. На Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ, а ранее система устраивала всех, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия не считает своевременным поднимать сейчас эту тему из-за солидарности с Украиной, однако не будет "способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен". Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, будапешт, нато
В мире, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, Будапешт, НАТО
Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств
Премьер Венгрии Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств
БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. На Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ, а ранее система устраивала всех, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"До 2015 года в Украине была система, которая создавала порядок и прекрасно удовлетворяла все живущие там меньшинства, в том числе венгерское. Был мир. Никому вреда не причиняли. В 2015 году взяли и забрали у них права. Более 100 школ постоянно дискриминируют", - сказал Орбан на правительственном брифинге, отвечая на вопрос об украинском законе о меньшинствах.
По его словам, Венгрия не считает своевременным поднимать сейчас эту тему из-за солидарности с Украиной, однако не будет "способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.