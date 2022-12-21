https://ria.ru/20221221/sistema-1840388731.html

Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств

Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств - РИА Новости, 21.12.2022

Орбан обвинил Украину в создании системы дискриминации нацменьшинств

На Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ, а ранее система устраивала всех, заявил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:49

2022-12-21T22:49

2022-12-21T22:49

в мире

виктор орбан

петер сийярто

украина

венгрия

будапешт

нато

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. На Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ, а ранее система устраивала всех, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия не считает своевременным поднимать сейчас эту тему из-за солидарности с Украиной, однако не будет "способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен". Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

украина

венгрия

будапешт

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Евгения Нефедова

в мире, виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, будапешт, нато