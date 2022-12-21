https://ria.ru/20221221/sistema-1840386736.html

Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли

Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли

Россия обладает продвинутыми системами дистанционного зондирования земли, но их нужно совершенствовать, у Белоруссии есть хорошие наработки на этом направлении, РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:24

2022-12-21T22:24

2022-12-21T22:24

космос - риа наука

владимир путин

россия

белоруссия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия обладает продвинутыми системами дистанционного зондирования земли, но их нужно совершенствовать, у Белоруссии есть хорошие наработки на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Россия и Белоруссия сотрудничают в космической сфере. "Космическая деятельность - очень интересное направление работы. Дистанционное зондирование земли. У нас в принципе в продвинутом состоянии это находится, но нужно совершенствовать наши системы, конечно. С Белоруссией есть хорошие перспективные направления, у коллег есть наработки хорошие", - сказал глава российского государства.

https://ria.ru/20221219/kosmonavt-1839850740.html

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космос - риа наука, владимир путин, россия, белоруссия