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Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли
Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли
Россия обладает продвинутыми системами дистанционного зондирования земли, но их нужно совершенствовать, у Белоруссии есть хорошие наработки на этом направлении, РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:24
2022-12-21T22:24
космос - риа наука
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия обладает продвинутыми системами дистанционного зондирования земли, но их нужно совершенствовать, у Белоруссии есть хорошие наработки на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Россия и Белоруссия сотрудничают в космической сфере. "Космическая деятельность - очень интересное направление работы. Дистанционное зондирование земли. У нас в принципе в продвинутом состоянии это находится, но нужно совершенствовать наши системы, конечно. С Белоруссией есть хорошие перспективные направления, у коллег есть наработки хорошие", - сказал глава российского государства.
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космос - риа наука, владимир путин, россия, белоруссия
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
22:24 21.12.2022
 
Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли

Путин заявил о необходимости улучшения в России системы дистанционного зондирования Земли

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия обладает продвинутыми системами дистанционного зондирования земли, но их нужно совершенствовать, у Белоруссии есть хорошие наработки на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Россия и Белоруссия сотрудничают в космической сфере.
"Космическая деятельность - очень интересное направление работы. Дистанционное зондирование земли. У нас в принципе в продвинутом состоянии это находится, но нужно совершенствовать наши системы, конечно. С Белоруссией есть хорошие перспективные направления, у коллег есть наработки хорошие", - сказал глава российского государства.
Земля с МКС - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 20:51Наука
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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