Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии
Швейцария добровольно решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии электроэнергии
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 дек - РИА Новости. Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет решил возобновить на швейцарском уровне цель ЕС по экономии электроэнергии на добровольной основе. Таким образом, Швейцария внесет свой вклад в снижение оптовых цен и укрепление безопасности поставок в Европу", - говорится в документе.
Власти уточняют, что целью является сокращение потребления электроэнергии в Швейцарии на 10% с января по март 2023 года, а также в ноябре и декабре 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет.
"Федеральный совет также решил продолжить кампанию по энергосбережению до конца зимы 2023-2024 годов", - добавляется в заявлении.
При этом Швейцария не возобновила политику ЕС по снижению цен из-за низкой инфляции в стране.
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Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.