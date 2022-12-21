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Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии - РИА Новости, 21.12.2022
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Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии
Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии - РИА Новости, 21.12.2022
Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии
Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:21
2022-12-21T14:21
швейцария
евросоюз
в мире
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ЖЕНЕВА, 21 дек - РИА Новости. Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет решил возобновить на швейцарском уровне цель ЕС по экономии электроэнергии на добровольной основе. Таким образом, Швейцария внесет свой вклад в снижение оптовых цен и укрепление безопасности поставок в Европу", - говорится в документе. Власти уточняют, что целью является сокращение потребления электроэнергии в Швейцарии на 10% с января по март 2023 года, а также в ноябре и декабре 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. "Федеральный совет также решил продолжить кампанию по энергосбережению до конца зимы 2023-2024 годов", - добавляется в заявлении. При этом Швейцария не возобновила политику ЕС по снижению цен из-за низкой инфляции в стране. Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839253407.html
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швейцария, евросоюз, в мире
Швейцария, Евросоюз, В мире
14:21 21.12.2022
 
Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии

Швейцария добровольно решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 дек - РИА Новости. Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет решил возобновить на швейцарском уровне цель ЕС по экономии электроэнергии на добровольной основе. Таким образом, Швейцария внесет свой вклад в снижение оптовых цен и укрепление безопасности поставок в Европу", - говорится в документе.
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Власти уточняют, что целью является сокращение потребления электроэнергии в Швейцарии на 10% с января по март 2023 года, а также в ноябре и декабре 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет.
"Федеральный совет также решил продолжить кампанию по энергосбережению до конца зимы 2023-2024 годов", - добавляется в заявлении.
При этом Швейцария не возобновила политику ЕС по снижению цен из-за низкой инфляции в стране.
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Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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