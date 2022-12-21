https://ria.ru/20221221/shveytsariya-1840241329.html

Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии

Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии - РИА Новости, 21.12.2022

Швейцария решила присоединиться к мерам Евросоюза по экономии энергии

Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:21

2022-12-21T14:21

2022-12-21T14:21

швейцария

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg

ЖЕНЕВА, 21 дек - РИА Новости. Швейцария на добровольной основе присоединяется к целям энергосбережения, установленным ЕС, и будет проводить эту политику до зимы 2023-2024 годов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет решил возобновить на швейцарском уровне цель ЕС по экономии электроэнергии на добровольной основе. Таким образом, Швейцария внесет свой вклад в снижение оптовых цен и укрепление безопасности поставок в Европу", - говорится в документе. Власти уточняют, что целью является сокращение потребления электроэнергии в Швейцарии на 10% с января по март 2023 года, а также в ноябре и декабре 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. "Федеральный совет также решил продолжить кампанию по энергосбережению до конца зимы 2023-2024 годов", - добавляется в заявлении. При этом Швейцария не возобновила политику ЕС по снижению цен из-за низкой инфляции в стране. Власти Швейцарии ранее представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839253407.html

https://ria.ru/20221221/zapad-1840226171.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, евросоюз, в мире