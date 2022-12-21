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ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется - РИА Новости, 21.12.2022
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:14
2022-12-21T21:14
2022-12-21T21:14
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владимир зеленский
стефан дюжаррик
джо байден
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нью-йорк (город)
оон
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не планируется в ходе его нынешнего визита в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом, выступит за заседании двух палат конгресса. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Зеленский пробудет в Вашингтоне несколько часов и отправится обратно на Украину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, джо байден, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), оон
В мире, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), ООН
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется
Представитель генсека ООН Дюжаррик: приезд Зеленского в штаб в Нью-Йорке не планируется