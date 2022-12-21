https://ria.ru/20221221/shtab-1840378508.html

ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется

ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется - РИА Новости, 21.12.2022

ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T21:14

2022-12-21T21:14

2022-12-21T21:14

в мире

владимир зеленский

стефан дюжаррик

джо байден

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg

ООН, 21 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не планируется в ходе его нынешнего визита в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом, выступит за заседании двух палат конгресса. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Зеленский пробудет в Вашингтоне несколько часов и отправится обратно на Украину.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840374407.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, джо байден, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), оон