Рейтинг@Mail.ru
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/shtab-1840378508.html
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется - РИА Новости, 21.12.2022
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:14
2022-12-21T21:14
в мире
владимир зеленский
стефан дюжаррик
джо байден
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg
ООН, 21 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не планируется в ходе его нынешнего визита в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом, выступит за заседании двух палат конгресса. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Зеленский пробудет в Вашингтоне несколько часов и отправится обратно на Украину.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840374407.html
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_67:0:1890:1367_1920x0_80_0_0_fe3d6f2fe6548f72c0a53517998299b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, джо байден, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), оон
В мире, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), ООН
21:14 21.12.2022
 
ООН: приезд Зеленского в штаб-квартиру в Нью-Йорке не планируется

Представитель генсека ООН Дюжаррик: приезд Зеленского в штаб в Нью-Йорке не планируется

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 дек – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге подтвердил, что приезд Владимира Зеленского в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке не планируется в ходе его нынешнего визита в США.
"Я могу говорить от лица людей, с которыми переговорил. Он не встречается с генсеком. Я переговорил с начальником охраны на предмет того, ожидается ли появление президента Зеленского в здании ООН – он сказал, нет и это не планируется", - сказал Дюжаррик.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом, выступит за заседании двух палат конгресса. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Зеленский пробудет в Вашингтоне несколько часов и отправится обратно на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 20:46
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона
 
В миреВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикДжо БайденСШАВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала