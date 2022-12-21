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В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба

В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба - РИА Новости, 21.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба

Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:44

2022-12-21T12:44

2022-12-21T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

ростов-на-дону

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону. Ранее Песков сообщал, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, президент в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, ростов-на-дону, дмитрий песков