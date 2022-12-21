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В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба
Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:44
2022-12-21T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
ростов-на-дону
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону. Ранее Песков сообщал, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, президент в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.
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безопасность, владимир путин, россия, ростов-на-дону, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростов-на-Дону, Дмитрий Песков
12:44 21.12.2022 (обновлено: 12:45 21.12.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба

Пресс-секретарь Песков: Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО
Президент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону.
Ранее Песков сообщал, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, президент в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияРостов-на-ДонуДмитрий Песков
 
 
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