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В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба
Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:44
2022-12-21T12:44
2022-12-21T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
ростов-на-дону
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону. Ранее Песков сообщал, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, президент в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, ростов-на-дону, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростов-на-Дону, Дмитрий Песков
12:44 21.12.2022 (обновлено: 12:45 21.12.2022)
В Кремле ответили на вопрос о месторасположении объединенного штаба
Пресс-секретарь Песков: Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону.
Ранее Песков сообщал, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, президент в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.