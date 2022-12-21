https://ria.ru/20221221/shimchik-1840139030.html

Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком

Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком - РИА Новости, 21.12.2022

Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком

Генерал польского спецназа в отставке, исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности и основатель отряда специального назначения "ГРОМ" Роман... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T01:32

2022-12-21T01:32

2022-12-21T05:22

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Генерал польского спецназа в отставке, исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности и основатель отряда специального назначения "ГРОМ" Роман Полько посоветовал главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику пересмотреть сериал "Четыре танкиста и собака" в образовательных целях, пишет Fakt.Он также не без иронии отметил, что шеф полиции должен знать, что незнакомые предметы не стоит брать в руки. Кроме того, сказал Полько, специальные службы обязаны были проверить такой подарок, однако, этого не произошло.Ранее в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета.По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто.Как сообщила Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря, подарившего Шимчику гранатометы, отстранили от должности.

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/podarok-1839507080.html

https://ria.ru/20221220/granatomet-1840032529.html

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