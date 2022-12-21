https://ria.ru/20221221/shimchik-1840139030.html
Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком
Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком - РИА Новости, 21.12.2022
Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком
Генерал польского спецназа в отставке, исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности и основатель отряда специального назначения "ГРОМ" Роман... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:32
2022-12-21T01:32
2022-12-21T05:22
украина
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Генерал польского спецназа в отставке, исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности и основатель отряда специального назначения "ГРОМ" Роман Полько посоветовал главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику пересмотреть сериал "Четыре танкиста и собака" в образовательных целях, пишет Fakt.Он также не без иронии отметил, что шеф полиции должен знать, что незнакомые предметы не стоит брать в руки. Кроме того, сказал Полько, специальные службы обязаны были проверить такой подарок, однако, этого не произошло.Ранее в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета.По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто.Как сообщила Gazeta Wyborcza, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря, подарившего Шимчику гранатометы, отстранили от должности.
https://radiosputnik.ria.ru/20221218/podarok-1839507080.html
https://ria.ru/20221220/granatomet-1840032529.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:0:2494:1870_1920x0_80_0_0_9cafda7ced6b746776c2fe2cd64e6f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, в мире
01:32 21.12.2022 (обновлено: 05:22 21.12.2022)
Польский генерал дал совет шефу полиции после случая с украинским подарком
Польский генерал Полько дал совет шефу полиции Шимчику посмотреть старый сериал о войне
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Генерал польского спецназа в отставке, исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности и основатель отряда специального назначения "ГРОМ" Роман Полько посоветовал главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику пересмотреть сериал "Четыре танкиста и собака" в образовательных целях, пишет Fakt
.
"К сожалению, такое возможно, что высокопоставленный офицер полиции не знаком с таким оружием. Но это, конечно, не оправдание. Честно говоря, жаль, что представитель силовых структур не проявляет желания и воли, так как, я думаю, у него было много возможностей познакомиться с таким оружием", — заявил в интервью изданию генерал.
Он также не без иронии отметил, что шеф полиции должен знать, что незнакомые предметы не стоит брать в руки. Кроме того, сказал Полько, специальные службы обязаны были проверить такой подарок, однако, этого не произошло.
"Посмотрел бы, что ли, этот комендант "Четырех танкистов и собаку". В одной серии кто-то из танкистов хотел поднять пистолет, а Янек ему сказал: "стой!", так как он был заминирован <...> Мог бы посмотреть этот обучающий отрывок. Может, тогда бы правильнее отреагировал", — заключил генерал.
Ранее в кабинете главного коменданта полиции Польши
Ярослава Шимчика взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину
. Пострадали два человека, в том числе сам генерал. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за выстрела из гранатомета.
По словам Шимчика, он думал, что на Украине ему подарили на память два использованных тубуса от гранатомета. Он добавил, что сувениры на Украине вручают довольно часто.
Как сообщила Gazeta Wyborcza
, Шимчика уже выписали из госпиталя, теперь он должен "объясниться" перед прокуратурой.
Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря, подарившего Шимчику гранатометы, отстранили от должности.