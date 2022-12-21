https://ria.ru/20221221/shengen-1840215935.html

В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма

В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма - РИА Новости, 21.12.2022

В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:51

2022-12-21T12:51

2022-12-21T12:51

туризм

мария захарова

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

еврокомиссия

европейская внешнеполитическая служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_5c79595e7955f3d03f940a240d8ba11b.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму. "Европейский союз уже давно доказал, что его действия в консульско-визовой сфере подчинены циничным политическим задачам", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на просьбу прокомментировать решение Евросоюза не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии. "В соответствии с "рекомендациями" Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы еще до начала специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине большинство стран-членов Евросоюза не принимали российские заграничные паспорта наших граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Крым и Севастополе. Отныне эта дискриминационная практика, которая грубо нарушает международное право, стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", - поясняется в документе. По заявлению МИД РФ, "по замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть "наказаны" за свой демократический выбор в пользу России". "Бесчеловечность этих визовых "санкций" в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", - пояснила Захарова. Она добавила, что, "реализуя политику визовой дискриминации, страны-члены Европейского союза нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года". "Речь может идти и о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Более того, эти шаги противоречат общепризнанному принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над определенной территорией не должно повлечь лишения ее населения базовых прав и преимуществ международного сотрудничества", - говорится в документе. "История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан", - отмечается в комментарии. "Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав", - заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html

https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, еврокомиссия, европейская внешнеполитическая служба, туризм, новости - туризм