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В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/shengen-1840215935.html
В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма
В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма - РИА Новости, 21.12.2022
В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:51
2022-12-21T12:51
туризм
мария захарова
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
еврокомиссия
европейская внешнеполитическая служба
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму. "Европейский союз уже давно доказал, что его действия в консульско-визовой сфере подчинены циничным политическим задачам", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на просьбу прокомментировать решение Евросоюза не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии. "В соответствии с "рекомендациями" Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы еще до начала специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине большинство стран-членов Евросоюза не принимали российские заграничные паспорта наших граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Крым и Севастополе. Отныне эта дискриминационная практика, которая грубо нарушает международное право, стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", - поясняется в документе. По заявлению МИД РФ, "по замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть "наказаны" за свой демократический выбор в пользу России". "Бесчеловечность этих визовых "санкций" в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", - пояснила Захарова. Она добавила, что, "реализуя политику визовой дискриминации, страны-члены Европейского союза нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года". "Речь может идти и о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Более того, эти шаги противоречат общепризнанному принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над определенной территорией не должно повлечь лишения ее населения базовых прав и преимуществ международного сотрудничества", - говорится в документе. "История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан", - отмечается в комментарии. "Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав", - заявили в МИД РФ.
https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html
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мария захарова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, еврокомиссия, европейская внешнеполитическая служба, туризм, новости - туризм
Туризм, Мария Захарова, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба, Туризм, Новости - Туризм
12:51 21.12.2022
 
В МИД прокомментировали решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма

Захарова назвала решение ЕС по шенгену россиянам из ДНР, ЛНР и Крыма политикой сегрегации

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечными санкциями и политикой сегрегации решение ЕС не предоставлять шенгенские визы россиянам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму.
"Европейский союз уже давно доказал, что его действия в консульско-визовой сфере подчинены циничным политическим задачам", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на просьбу прокомментировать решение Евросоюза не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии.
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"В соответствии с "рекомендациями" Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы еще до начала специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине большинство стран-членов Евросоюза не принимали российские заграничные паспорта наших граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, в частности в Республике Крым и Севастополе. Отныне эта дискриминационная практика, которая грубо нарушает международное право, стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", - поясняется в документе.
По заявлению МИД РФ, "по замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть "наказаны" за свой демократический выбор в пользу России". "Бесчеловечность этих визовых "санкций" в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания", - пояснила Захарова.
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Она добавила, что, "реализуя политику визовой дискриминации, страны-члены Европейского союза нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года". "Речь может идти и о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Более того, эти шаги противоречат общепризнанному принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над определенной территорией не должно повлечь лишения ее населения базовых прав и преимуществ международного сотрудничества", - говорится в документе.
"История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан", - отмечается в комментарии. "Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав", - заявили в МИД РФ.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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