https://ria.ru/20221221/servisy-1840207462.html
Госдума приняла закон о деятельности сервисов по размещению объявлений
Госдума приняла закон о деятельности сервисов по размещению объявлений - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума приняла закон о деятельности сервисов по размещению объявлений
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:25
2022-12-21T12:25
2022-12-21T12:25
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей и устанавливающий, что его владельцем может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо. В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации добавляется новая статья - "Обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов. Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством). Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию. "Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", - указывается в тексте закона. Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного юрлица. Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах. За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных законом, может последовать уголовная или административная ответственность согласно действующему законодательству.
https://ria.ru/20221214/sayty-1838642629.html
https://ria.ru/20221202/vikipediya-1835948314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Госдума приняла закон о деятельности сервисов по размещению объявлений
Госдума приняла закон о регулировании деятельности сервисов по размещению объявлений
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон
, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей и устанавливающий, что его владельцем может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо.
В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации добавляется новая статья - "Обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов.
Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством).
Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор
, для чего ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.
"Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", - указывается в тексте закона.
Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного юрлица.
Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах.
За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных законом, может последовать уголовная или административная ответственность согласно действующему законодательству.