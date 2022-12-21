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СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области - РИА Новости, 21.12.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221221/sbu-1840205247.html
СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области
СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области - РИА Новости, 21.12.2022
СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области
Служба безопасности Украины заявила в среду о проведении "контрразведывательных мероприятий" в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:16
2022-12-21T12:27
религия
украина
сумская область
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
украинская православная церковь
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду о проведении "контрразведывательных мероприятий" в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Сумской области. В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП)", - говорится в сообщении управления СБ Украины в Сумской области в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, сумская область, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, украинская православная церковь, россия
Религия, Украина, Сумская область, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Россия
12:16 21.12.2022 (обновлено: 12:27 21.12.2022)
 
СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области

СБ Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" в монастыре УПЦ в Сумской области

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду о проведении "контрразведывательных мероприятий" в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Сумской области. В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП)", - говорится в сообщении управления СБ Украины в Сумской области в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РелигияУкраинаСумская областьСитуация вокруг УПЦСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьРоссия
 
 
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