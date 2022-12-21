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СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области

СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области - РИА Новости, 21.12.2022

СБУ проводит проверку в монастыре УПЦ в Сумской области

Служба безопасности Украины заявила в среду о проведении "контрразведывательных мероприятий" в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:16

2022-12-21T12:16

2022-12-21T12:27

религия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду о проведении "контрразведывательных мероприятий" в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Сумской области. В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП)", - говорится в сообщении управления СБ Украины в Сумской области в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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украина, сумская область, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, украинская православная церковь, россия