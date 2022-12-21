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Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство
Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство
Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:10
2022-12-21T15:35
сармат (ракета)
безопасность
владимир путин
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин."В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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сармат (ракета), безопасность, владимир путин, россия, ракетные войска стратегического назначения
Сармат (ракета), Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
15:10 21.12.2022 (обновлено: 15:35 21.12.2022)
 
Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство

Путин заявил, что "Сарматы" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.
"В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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Сармат (ракета)БезопасностьВладимир ПутинРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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