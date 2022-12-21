https://ria.ru/20221221/sarmat-1840263347.html

Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство

Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство - РИА Новости, 21.12.2022

Путин: "Сарматы" в ближайшее время поставят на боевое дежурство

Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:10

2022-12-21T15:10

2022-12-21T15:35

сармат (ракета)

безопасность

владимир путин

россия

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин."В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сармат (ракета), безопасность, владимир путин, россия, ракетные войска стратегического назначения