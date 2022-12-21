https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций

Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций - РИА Новости, 21.12.2022

Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций

Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не РИА Новости, 21.12.2022

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать европейское единство, заявил премьер-министр Виктор Орбан. "В конце концов Евросоюз принимает решение о санкциях. И мы не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза... Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать", - добавил он. Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221207/vengriya-1836945959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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