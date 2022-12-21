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Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций - РИА Новости, 21.12.2022
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Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций - РИА Новости, 21.12.2022
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций
Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:28
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цены на нефть
виктор орбан
владимир путин
россия
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать европейское единство, заявил премьер-министр Виктор Орбан. "В конце концов Евросоюз принимает решение о санкциях. И мы не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза... Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать", - добавил он. Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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цены на нефть, виктор орбан, владимир путин, россия, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Будапешт, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
21:28 21.12.2022 (обновлено: 21:31 21.12.2022)
 
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций

Орбан: Венгрия всегда против антироссийских санкций, но никогда не будет накладывать вето

© AP Photo / Darko VojinovicВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать европейское единство, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них", - сказал Орбан на правительственном брифинге.
"В конце концов Евросоюз принимает решение о санкциях. И мы не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза... Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать", - добавил он.
Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 14:09
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России
 
Цены на нефтьВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияБудапештЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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