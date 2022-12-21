https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840346435.html

Швейцария расширила антироссийский санкционный список

Швейцария расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 21.12.2022

Швейцария расширила антироссийский санкционный список

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ, говорится в РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:25

2022-12-21T18:25

2022-12-21T18:50

экономика

украина

россия

швейцария

евросоюз

санкции в отношении россии

хосейн амир абдоллахиан

иран

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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ, говорится в заявлении министерства экономики страны.На прошлой неделе ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры."Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с.. тревожной ситуацией на Украине", - говорится в заявлении.Ограничения вступят в силу в 18.00 (20.00 мск).Кроме того, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана, которые были введены в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников".Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении.Одновременно отмечается, что 16 декабря Евросоюз дополнил санкционные меры в отношении РФ. Речь, в частности, идет о введении запрета на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрета на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников.Министерство экономики Швейцарии заявило, что правительство страны было проинформировано об этих изменениях 21 декабря и оперативно рассмотрит их.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839387365.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839125485.html

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html

украина

россия

швейцария

иран

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экономика, украина, россия, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, хосейн амир абдоллахиан, иран