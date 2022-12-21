https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России - РИА Новости, 21.12.2022
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России
Президент США Джо Байден обсудит на личной встрече с Владимиром Зеленским в среду стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:16
2022-12-21T09:16
2022-12-21T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
киев
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит на личной встрече с Владимиром Зеленским в среду стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада и антироссийские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "На завтрашней встрече президенту Байдену представится возможность провести с президентом Зеленским глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине, о санкциях и мерах экспортного контроля (против России – ред.), которые мы ввели и будем продолжать ужесточать и усиливать", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга, анонсируя предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Киев, США, Россия, Санкции в отношении России
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России
Байден и Зеленский в среду обсудят ситуацию на поле боя и санкции против России