https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html

Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России

Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России - РИА Новости, 21.12.2022

Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России

Президент США Джо Байден обсудит на личной встрече с Владимиром Зеленским в среду стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:16

2022-12-21T09:16

2022-12-21T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

киев

сша

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит на личной встрече с Владимиром Зеленским в среду стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада и антироссийские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "На завтрашней встрече президенту Байдену представится возможность провести с президентом Зеленским глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине, о санкциях и мерах экспортного контроля (против России – ред.), которые мы ввели и будем продолжать ужесточать и усиливать", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга, анонсируя предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840158437.html

киев

сша

россия

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в мире, владимир зеленский, джо байден, киев, сша, россия, санкции в отношении россии