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Пентагон заявил о риске попадания военной помощи Украине на черный рынок

Пентагон заявил о риске попадания военной помощи Украине на черный рынок - РИА Новости, 21.12.2022

Пентагон заявил о риске попадания военной помощи Украине на черный рынок

Служба уголовных расследований Минобороны США (DCIS) следит за тем, чтобы военная помощь Украине не попадала на черный рынок, сообщило Defense News со ссылкой... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:06

2022-12-21T19:06

2022-12-21T19:53

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Служба уголовных расследований Минобороны США (DCIS) следит за тем, чтобы военная помощь Украине не попадала на черный рынок, сообщило Defense News со ссылкой на первого замдиректора организации Джеймса Айвза.Собеседник издания отметил, что риск подобного сценария очень высок, поскольку речь идет об "огромном объеме предметов, многие из которых обладают боевыми возможностями".Замдиректора службы уголовных расследований уточнил, что работа организации по этому вопросу идет быстро.В статье указано, что в сентябре Айвз возглавлял команду DCIS во время поездки в один из центров иностранной помощи Киеву в Польшу. По его словам, следователи получили заверения украинского правительства, что местные чиновники серьезно относятся к возможной утечке оружия и вместе с сотрудниками Госдепа США и военными чиновниками будут сообщать о любых инцидентах.Айвз добавил, что особое беспокойство организации вызывают переносные, но мощные системы вооружений, например ПЗРК, которые "обычно пользуются спросом".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, россия, министерство обороны сша, оон