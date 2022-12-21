19:06 21.12.2022 (обновлено: 19:53 21.12.2022)
Пентагон заявил о риске попадания военной помощи Украине на черный рынок
Пентагон: ведомство следит за возможным попаданием военной помощи Украине на черный рынок
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Служба уголовных расследований Минобороны США (DCIS) следит за тем, чтобы военная помощь Украине не попадала на черный рынок, сообщило Defense News со ссылкой на первого замдиректора организации Джеймса Айвза.
Собеседник издания отметил, что риск подобного сценария очень высок, поскольку речь идет об "огромном объеме предметов, многие из которых обладают боевыми возможностями".
"Внимание службы уголовных расследований на Украине сосредоточено на быстром заключении контрактов Пентагоном и потенциальном перенаправлении американской помощи на черный рынок. До сих пор ни одно мошенничество с контрактами не стало достоянием гласности", — говорится в публикации.
Замдиректора службы уголовных расследований уточнил, что работа организации по этому вопросу идет быстро.
В статье указано, что в сентябре Айвз возглавлял команду DCIS во время поездки в один из центров иностранной помощи Киеву в Польшу. По его словам, следователи получили заверения украинского правительства, что местные чиновники серьезно относятся к возможной утечке оружия и вместе с сотрудниками Госдепа США и военными чиновниками будут сообщать о любых инцидентах.
Айвз добавил, что особое беспокойство организации вызывают переносные, но мощные системы вооружений, например ПЗРК, которые "обычно пользуются спросом".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.