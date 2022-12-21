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Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов

Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов - РИА Новости, 21.12.2022

Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов

Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:22

2022-12-21T04:22

2022-12-21T10:12

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%, рассказал управляющий партнер холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости. Однако Соколов отмечает, что это высвободило нишу для отечественных ювелиров, которую они сейчас активно осваивают. "Со следующего года мы ожидаем постепенное восстановление со среднегодовым приростом на уровне 5-6% в перспективе ближайших трех-пяти лет. При этом драйвером роста для рынка является увеличение доли серебра в продажах", - прогнозирует он. Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

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экономика