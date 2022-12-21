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Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов
Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов - РИА Новости, 21.12.2022
Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов
Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:22
2022-12-21T04:22
2022-12-21T10:12
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%, рассказал управляющий партнер холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости. Однако Соколов отмечает, что это высвободило нишу для отечественных ювелиров, которую они сейчас активно осваивают. "Со следующего года мы ожидаем постепенное восстановление со среднегодовым приростом на уровне 5-6% в перспективе ближайших трех-пяти лет. При этом драйвером роста для рынка является увеличение доли серебра в продажах", - прогнозирует он. Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>
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экономика
04:22 21.12.2022 (обновлено: 10:12 21.12.2022)
Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов
Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на десять процентов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%, рассказал управляющий партнер холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости.
"В целом ювелирный рынок чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, особенно в сравнении с другими рынками, например, электроникой, парфюмерией и иными импортозависимыми отраслями. В ювелирной рознице доля импорта не превышала 10%, и в этом году рынок просел ровно на эти 10%", - заявил он.
Однако Соколов отмечает, что это высвободило нишу для отечественных ювелиров, которую они сейчас активно осваивают. "Со следующего года мы ожидаем постепенное восстановление со среднегодовым приростом на уровне 5-6% в перспективе ближайших трех-пяти лет. При этом драйвером роста для рынка является увеличение доли серебра в продажах", - прогнозирует он.