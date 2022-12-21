https://ria.ru/20221221/rvsn-1840337690.html
РВСН выполнили все задачи в 2022 году, отметил Каракаев
РВСН выполнили все задачи в 2022 году, отметил Каракаев - РИА Новости, 21.12.2022
РВСН выполнили все задачи в 2022 году, отметил Каракаев
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили задачи, стоявшие перед ними в 2022 году, цели на следующий год сформированы, заявил командующий РВСН РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:54
2022-12-21T17:54
2022-12-21T17:54
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили задачи, стоявшие перед ними в 2022 году, цели на следующий год сформированы, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. "В Ракетных войсках стратегического назначения завершается не только учебный год, но уже и календарный год. Задачи, которые были поставлены, были в первую очередь связаны с перевооружением на новые ракетные комплексы. Задачи выполнены", - сказал Каракаев журналистам. Он добавил, что было продолжено перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования в Козельском ракетном соединении, на боевое дежурство заступил ракетный полк на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Ярс" в Бологовском ракетном соединении. Кроме того, очередной ракетный полк на комплексе "Авангард" заступил на боевое дежурство в Ясненском (Домбаровском) ракетном соединении. "Задачи на следующий год сформированы, они уточнены с учётом завершения года и будут выполнены", - добавил Каракаев. Он уточнил, что продолжаются дальнейшие работы по подготовке инфраструктуры для ракетного комплекса "Сармат" и планово проводятся испытания. В целом, РВСН в уходящем году выполняли задачи несения боевого дежурства в особом режиме, а также провели более 200 учений, которые, по словам командующего, "дали свои результаты". "По итогам года военным советом отмечены лучшими Омское ракетное объединение, Ужурское соединение на ракетном комплексе шахтного базирования и Йошкар-Олинское соединение, оснащённые мобильными ракетными комплексами", - напомнил Каракаев.
https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета)
РВСН выполнили все задачи в 2022 году, отметил Каракаев
Командующий РВСН Каракаев отметил выполнение всех задач, стоявших в 2022 году
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили задачи, стоявшие перед ними в 2022 году, цели на следующий год сформированы, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"В Ракетных войсках стратегического назначения завершается не только учебный год, но уже и календарный год. Задачи, которые были поставлены, были в первую очередь связаны с перевооружением на новые ракетные комплексы. Задачи выполнены", - сказал Каракаев журналистам.
Он добавил, что было продолжено перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования в Козельском ракетном соединении, на боевое дежурство заступил ракетный полк на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Ярс" в Бологовском ракетном соединении. Кроме того, очередной ракетный полк на комплексе "Авангард" заступил на боевое дежурство в Ясненском (Домбаровском) ракетном соединении.
"Задачи на следующий год сформированы, они уточнены с учётом завершения года и будут выполнены", - добавил Каракаев.
Он уточнил, что продолжаются дальнейшие работы по подготовке инфраструктуры для ракетного комплекса "Сармат" и планово проводятся испытания.
В целом, РВСН в уходящем году выполняли задачи несения боевого дежурства в особом режиме, а также провели более 200 учений, которые, по словам командующего, "дали свои результаты".
"По итогам года военным советом отмечены лучшими Омское ракетное объединение, Ужурское соединение на ракетном комплексе шахтного базирования и Йошкар-Олинское соединение, оснащённые мобильными ракетными комплексами", - напомнил Каракаев.