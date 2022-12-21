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Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ
Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ
Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант". "Считаю возможным продолжить реализацию предложений... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:19
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
сша
нато
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант". "Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — цитирует газета президента России Владимира Путина. При этом по словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые приводит издание, ни Минск, ни Москва не были авторами такой концепции. Белорусский лидер пояснил, что это решение не угроза кому-то, а обосновано опасениями из-за напряжения у границ Союзного государства. В статье отмечается, что согласно ДНЯО, ядерные державы не должны не передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются во время миссий НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран — членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением. Ранее, на пресс-конференции с главой Белоруссии президент России, говоря о подготовке белорусских пилотов, отметил, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение". Он отметил, что Соединенные Штаты проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html
https://ria.ru/20221214/britaniya-1838739215.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, сша, нато, мария захарова, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, США, НАТО, Мария Захарова, В мире
09:13 21.12.2022 (обновлено: 09:19 21.12.2022)
 
Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ

"Ъ": Россия и Белоруссия перенимают тактику США и НАТО в ядерной сфере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант".

"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — цитирует газета президента России Владимира Путина.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 23:35
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
При этом по словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые приводит издание, ни Минск, ни Москва не были авторами такой концепции. Белорусский лидер пояснил, что это решение не угроза кому-то, а обосновано опасениями из-за напряжения у границ Союзного государства.

В статье отмечается, что согласно ДНЯО, ядерные державы не должны не передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются во время миссий НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран — членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 22:08
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
Ранее, на пресс-конференции с главой Белоруссии президент России, говоря о подготовке белорусских пилотов, отметил, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение". Он отметил, что Соединенные Штаты проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий.

Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 04:33
Американский полковник рассказал, как США "напрашиваются на Армагеддон"
 
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