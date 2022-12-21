09:13 21.12.2022 (обновлено: 09:19 21.12.2022)
Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ
"Ъ": Россия и Белоруссия перенимают тактику США и НАТО в ядерной сфере
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант".
"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — цитирует газета президента России Владимира Путина.
"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — цитирует газета президента России Владимира Путина.
4 августа, 23:35Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
При этом по словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые приводит издание, ни Минск, ни Москва не были авторами такой концепции. Белорусский лидер пояснил, что это решение не угроза кому-то, а обосновано опасениями из-за напряжения у границ Союзного государства.
В статье отмечается, что согласно ДНЯО, ядерные державы не должны не передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются во время миссий НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран — членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением.
В статье отмечается, что согласно ДНЯО, ядерные державы не должны не передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются во время миссий НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран — членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением.
Ранее, на пресс-конференции с главой Белоруссии президент России, говоря о подготовке белорусских пилотов, отметил, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение". Он отметил, что Соединенные Штаты проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.