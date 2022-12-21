https://ria.ru/20221221/rossiya-1840158905.html

Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ

Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022

Россия перенимает тактику США и НАТО в ядерной сфере, пишут СМИ

Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант". "Считаю возможным продолжить реализацию предложений... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:19

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

сша

нато

мария захарова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере, пишет "Коммерсант". "Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — цитирует газета президента России Владимира Путина. При этом по словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые приводит издание, ни Минск, ни Москва не были авторами такой концепции. Белорусский лидер пояснил, что это решение не угроза кому-то, а обосновано опасениями из-за напряжения у границ Союзного государства. В статье отмечается, что согласно ДНЯО, ядерные державы не должны не передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются во время миссий НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран — членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением. Ранее, на пресс-конференции с главой Белоруссии президент России, говоря о подготовке белорусских пилотов, отметил, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение". Он отметил, что Соединенные Штаты проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html

https://ria.ru/20221214/britaniya-1838739215.html

https://ria.ru/20221210/armageddon-1837674310.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, сша, нато, мария захарова, в мире