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"Роснефть" провела конференцию по вопросам нефтегазохимического комплекса

"Роснефть" провела конференцию по вопросам нефтегазохимического комплекса - РИА Новости, 21.12.2022

"Роснефть" провела конференцию по вопросам нефтегазохимического комплекса

"Роснефть" провела в Москве XV Научно-практическую конференцию "Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:37

2022-12-21T16:37

2022-12-21T16:43

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МОСКВА, 21 дек – Департамент информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть". "Роснефть" провела в Москве XV Научно-практическую конференцию "Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса".Мероприятие объединило более 800 представителей промышленных, научно-исследовательских и проектных предприятий России, профильных ассоциаций, министерства энергетики, аналитических и консалтинговых агентств. Организатором конференции выступил корпоративный научно-исследовательский и проектный институт ОАО "ВНИПИнефть".Делегаты конференции рассмотрели текущее состояние отрасли, перспективы и возможности импортозамещения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также необходимость создания единого механизма, который позволил бы консолидировать возможности науки, бизнеса и производства для решения стоящих перед страной задач в достижении технологической независимости.Докладчики рассказали об уникальном опыте по импортозамещению катализаторов, технологических решениях в производстве топлив для арктического региона, инновационных подходах к процессам переработки тяжелого нефтяного сырья и успешных проектах внедрения цифровых двойников на производстве. Также эксперты поделились опытом реализации проектов в области производства основных продуктов нефтегазохимии и процессов малотоннажной химии. Состоялась интересная дискуссия о стратегии развития инжиниринга для внедрения и отечественных технологий.Особое внимание было уделено вопросам экологии и снижения влияния производства на окружающую среду, обозначенных в стратегии "Роснефть-2030". Специалисты проанализировали источники выделения углекислого газа на нефтеперерабатывающих предприятиях и определили наиболее перспективные с точки зрения объемов выделения и монетизации продуктов переработки и концентрирования. В частности, была предложена к рассмотрению технология сверхкритической деасфальтизации, позволяющая эффективно переработать и утилизировать нефтешламы, образующиеся на объектах добычи и переработки нефти.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы