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"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе - РИА Новости, 21.12.2022
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"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе
"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе - РИА Новости, 21.12.2022
"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе
Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:40
2022-12-21T23:05
экономика
рамаз чантурия
россия
росчайкофе
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Производитель кофемашин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России и ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, написала в среду газета "Ведомости". Позже в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены, в связи чем оптимизируется текущая структура бутиков. "Уход фирменной продукции Nespresso особенно не сказался на предложении, хотя с точки зрения потребительских свойств и возможности выбора, безусловно, на потребителях отразился. А по предложению капсульной продукции, среди которой есть довольно неплохие образцы и российского, и зарубежного производства, по спросу на нее - провалов мы не заметили", - сообщил Чантурия. Он обратил внимание, что долгое время капсулы Nespresso в РФ обеспечивали основные продажи такой продукции, но вместе с этим в последние 5-7 лет в стране достаточно активно развивалась внутренняя промышленность по производству Nespresso совместимых капсул под различными торговыми марками. "Практически сразу после заявления об уходе Nespresso локальные операторы начали расширять производственные мощности и наращивать выпуск аналогов. К сегодняшнему дню значительная часть спроса покрывается именно за счет внутренних возможностей отечественной кофеперерабатывающей индустрии. При этом какое-то количество капсул, совместимых с системой Nespresso, как и прежде, поступает из-за рубежа", - добавил собеседник агентства. "Рынок продолжает работать, население - покупать кофе в капсулах и кофемашины для них", - заметил Чантурия.
https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html
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экономика, рамаз чантурия, россия, росчайкофе
Экономика, Рамаз Чантурия, Россия, Росчайкофе
15:40 21.12.2022 (обновлено: 23:05 21.12.2022)
 
"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе

Глава "Росчайкофе" Чантурия: производители капсул для кофе обеспечат сохраняющийся спрос

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОбжарка кофе
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обжарка кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Производитель кофемашин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России и ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, написала в среду газета "Ведомости". Позже в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены, в связи чем оптимизируется текущая структура бутиков.
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"Уход фирменной продукции Nespresso особенно не сказался на предложении, хотя с точки зрения потребительских свойств и возможности выбора, безусловно, на потребителях отразился. А по предложению капсульной продукции, среди которой есть довольно неплохие образцы и российского, и зарубежного производства, по спросу на нее - провалов мы не заметили", - сообщил Чантурия.
Он обратил внимание, что долгое время капсулы Nespresso в РФ обеспечивали основные продажи такой продукции, но вместе с этим в последние 5-7 лет в стране достаточно активно развивалась внутренняя промышленность по производству Nespresso совместимых капсул под различными торговыми марками.
"Практически сразу после заявления об уходе Nespresso локальные операторы начали расширять производственные мощности и наращивать выпуск аналогов. К сегодняшнему дню значительная часть спроса покрывается именно за счет внутренних возможностей отечественной кофеперерабатывающей индустрии. При этом какое-то количество капсул, совместимых с системой Nespresso, как и прежде, поступает из-за рубежа", - добавил собеседник агентства.
"Рынок продолжает работать, население - покупать кофе в капсулах и кофемашины для них", - заметил Чантурия.
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ЭкономикаРамаз ЧантурияРоссияРосчайкофе
 
 
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