https://ria.ru/20221221/roschaykofe-1840391026.html

"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе

"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе - РИА Новости, 21.12.2022

"Росчайкофе": российский бизнес обеспечит спрос на капсулы для кофе

Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:40

2022-12-21T15:40

2022-12-21T23:05

экономика

рамаз чантурия

россия

росчайкофе

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Производитель кофемашин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России и ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, написала в среду газета "Ведомости". Позже в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены, в связи чем оптимизируется текущая структура бутиков. "Уход фирменной продукции Nespresso особенно не сказался на предложении, хотя с точки зрения потребительских свойств и возможности выбора, безусловно, на потребителях отразился. А по предложению капсульной продукции, среди которой есть довольно неплохие образцы и российского, и зарубежного производства, по спросу на нее - провалов мы не заметили", - сообщил Чантурия. Он обратил внимание, что долгое время капсулы Nespresso в РФ обеспечивали основные продажи такой продукции, но вместе с этим в последние 5-7 лет в стране достаточно активно развивалась внутренняя промышленность по производству Nespresso совместимых капсул под различными торговыми марками. "Практически сразу после заявления об уходе Nespresso локальные операторы начали расширять производственные мощности и наращивать выпуск аналогов. К сегодняшнему дню значительная часть спроса покрывается именно за счет внутренних возможностей отечественной кофеперерабатывающей индустрии. При этом какое-то количество капсул, совместимых с системой Nespresso, как и прежде, поступает из-за рубежа", - добавил собеседник агентства. "Рынок продолжает работать, население - покупать кофе в капсулах и кофемашины для них", - заметил Чантурия.

https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, рамаз чантурия, россия, росчайкофе