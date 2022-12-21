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"Росатом" не связывает планы своего развития с недружественными странами - РИА Новости, 21.12.2022
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"Росатом" не связывает планы своего развития с недружественными странами
"Росатом" не связывает планы своего развития с недружественными странами - РИА Новости, 21.12.2022
"Росатом" не связывает планы своего развития с недружественными странами
"Росатом" не связывает стратегические планы своего развития с недружественными странами, но текущие обязательства по совместным проектам исполнит, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:06
2022-12-21T15:06
алексей лихачев
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Росатом" не связывает стратегические планы своего развития с недружественными странами, но текущие обязательства по совместным проектам исполнит, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Сейчас недружественные страны не разрывают контакты с "Росатомом" только потому, что не могут отказаться от, например, поставок обогащенного урана и ядерного топлива, сказал Лихачев, выступая в среду на международном энергетическом форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность" в Москве. "Но мы понимаем, что как только будет возможность у европейских стран отказаться от поставок, они будут это делать. Все это понятно, и нас, что называется, еще не "закрыли" в этом смысле только потому, что для них это невозможно технологически. Но они тоже люди образованные, грамотные, двигаются в этом направлении", - отметил Лихачев. "Поэтому мы свои стратегические планы развития не связываем с недружественными странами", - подчеркнул он. При этом "Росатом" исполнит все свои обязательства перед такими странами "подчеркнуто, демонстративно ответственно", добавил Лихачев. "Но послезавтрашний день, скорее всего, у нас не будет с западными странами, если не изменится геополитическая обстановка", - отметил глава "Росатома".
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алексей лихачев, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Алексей Лихачев, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
15:06 21.12.2022
 
"Росатом" не связывает планы своего развития с недружественными странами

Лихачев: "Росатом" не связывает свои стратегические планы с недружественными странами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Росатом" не связывает стратегические планы своего развития с недружественными странами, но текущие обязательства по совместным проектам исполнит, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Сейчас недружественные страны не разрывают контакты с "Росатомом" только потому, что не могут отказаться от, например, поставок обогащенного урана и ядерного топлива, сказал Лихачев, выступая в среду на международном энергетическом форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность" в Москве.
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"Но мы понимаем, что как только будет возможность у европейских стран отказаться от поставок, они будут это делать. Все это понятно, и нас, что называется, еще не "закрыли" в этом смысле только потому, что для них это невозможно технологически. Но они тоже люди образованные, грамотные, двигаются в этом направлении", - отметил Лихачев.
"Поэтому мы свои стратегические планы развития не связываем с недружественными странами", - подчеркнул он.
При этом "Росатом" исполнит все свои обязательства перед такими странами "подчеркнуто, демонстративно ответственно", добавил Лихачев.
"Но послезавтрашний день, скорее всего, у нас не будет с западными странами, если не изменится геополитическая обстановка", - отметил глава "Росатома".
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Алексей ЛихачевМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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