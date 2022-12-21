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Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 21.12.2022
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Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 21.12.2022
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы
Александр Хинштейн, Андрей Макаров и Ярослав Нилов возглавили рейтинг депутатов Государственной Думы, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:52
2022-12-21T12:52
политика
ярослав нилов
андрей макаров
госдума рф
единая россия
лдпр
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн, Андрей Макаров и Ярослав Нилов возглавили рейтинг депутатов Государственной Думы, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным и который есть в распоряжении РИА Новости. Исследование для составления рейтинга проводилось с сентября по декабрь 2022 года, оно состоит из 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования – возможности депутата мобилизовать сторонников; индекс активности депутата в ГД – законотворческая активность депутата; индекс медийности – количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле; экспертный индекс работы в регионе – оценка экспертами работы депутатов на конкретной территории. Самый высокий "коэффициент полезности депутатов Госдумы", согласно проведенному исследованию, оказался у Хинштейна из "Единой России", на втором месте – его однопартиец Макаров. Первую тройку замыкает депутат ЛДПР Нилов. Также в первую десятку рейтинга попали Павел Крашенниников, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова, Виталий Милонов, Виктор Володацкий, Петр Толстой и Адам Делимханов. Всего в список были включены 443 депутата. В рейтинге не участвовал председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций, которые, согласно пояснению составителей, имеют преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом.
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политика, ярослав нилов, андрей макаров, госдума рф, единая россия, лдпр, александр хинштейн, россия
Политика, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Александр Хинштейн, Россия
12:52 21.12.2022
 
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы

Хинштейн, Макаров и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн, Андрей Макаров и Ярослав Нилов возглавили рейтинг депутатов Государственной Думы, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным и который есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование для составления рейтинга проводилось с сентября по декабрь 2022 года, оно состоит из 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования – возможности депутата мобилизовать сторонников; индекс активности депутата в ГД – законотворческая активность депутата; индекс медийности – количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле; экспертный индекс работы в регионе – оценка экспертами работы депутатов на конкретной территории.
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Самый высокий "коэффициент полезности депутатов Госдумы", согласно проведенному исследованию, оказался у Хинштейна из "Единой России", на втором месте – его однопартиец Макаров. Первую тройку замыкает депутат ЛДПР Нилов.
Также в первую десятку рейтинга попали Павел Крашенниников, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова, Виталий Милонов, Виктор Володацкий, Петр Толстой и Адам Делимханов.
Всего в список были включены 443 депутата. В рейтинге не участвовал председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций, которые, согласно пояснению составителей, имеют преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом.
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ПолитикаЯрослав НиловАндрей МакаровГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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