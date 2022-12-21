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Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 21.12.2022
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы
Александр Хинштейн, Андрей Макаров и Ярослав Нилов возглавили рейтинг депутатов Государственной Думы, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:52
2022-12-21T12:52
2022-12-21T12:52
политика
ярослав нилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн, Андрей Макаров и Ярослав Нилов возглавили рейтинг депутатов Государственной Думы, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным и который есть в распоряжении РИА Новости. Исследование для составления рейтинга проводилось с сентября по декабрь 2022 года, оно состоит из 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования – возможности депутата мобилизовать сторонников; индекс активности депутата в ГД – законотворческая активность депутата; индекс медийности – количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле; экспертный индекс работы в регионе – оценка экспертами работы депутатов на конкретной территории. Самый высокий "коэффициент полезности депутатов Госдумы", согласно проведенному исследованию, оказался у Хинштейна из "Единой России", на втором месте – его однопартиец Макаров. Первую тройку замыкает депутат ЛДПР Нилов. Также в первую десятку рейтинга попали Павел Крашенниников, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова, Виталий Милонов, Виктор Володацкий, Петр Толстой и Адам Делимханов. Всего в список были включены 443 депутата. В рейтинге не участвовал председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций, которые, согласно пояснению составителей, имеют преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом.
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политика, ярослав нилов, андрей макаров, госдума рф, единая россия, лдпр, александр хинштейн, россия
Политика, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Александр Хинштейн, Россия
Политологи составили рейтинг депутатов Госдумы
Хинштейн, Макаров и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы