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РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров - РИА Новости, 21.12.2022
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РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров
РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров - РИА Новости, 21.12.2022
РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров
Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:38
2022-12-21T11:38
россия
сбербанк россии
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в группу Российского экспортного центра), о чем подписали соответствующее рамочное соглашение."Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры - для производства и последующего экспорта, импортеры - для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России", - говорится в сообщении РЭЦ.По данным центра, это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и Росэксимбанк запустили совместный продукт "кредит под аккредитив"."Это инструмент, по которому Росэксимбанк предоставляет экспортеру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а "Сбер" закрывает кредитный риск заемщика, готовит кредитную документацию по сделке", - уточнили в РЭЦ.
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россия, сбербанк россии, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Сбербанк России, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)
11:38 21.12.2022
 

РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в группу Российского экспортного центра), о чем подписали соответствующее рамочное соглашение.
"Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры - для производства и последующего экспорта, импортеры - для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России", - говорится в сообщении РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:58
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
По данным центра, это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и Росэксимбанк запустили совместный продукт "кредит под аккредитив".
"Это инструмент, по которому Росэксимбанк предоставляет экспортеру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а "Сбер" закрывает кредитный риск заемщика, готовит кредитную документацию по сделке", - уточнили в РЭЦ.
 
РоссияСбербанк РоссииРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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