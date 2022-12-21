https://ria.ru/20221221/rets-1840193991.html
РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров
РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров - РИА Новости, 21.12.2022
РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров
Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:38
2022-12-21T11:38
2022-12-21T11:38
россия
сбербанк россии
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в группу Российского экспортного центра), о чем подписали соответствующее рамочное соглашение."Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры - для производства и последующего экспорта, импортеры - для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России", - говорится в сообщении РЭЦ.По данным центра, это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и Росэксимбанк запустили совместный продукт "кредит под аккредитив"."Это инструмент, по которому Росэксимбанк предоставляет экспортеру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а "Сбер" закрывает кредитный риск заемщика, готовит кредитную документацию по сделке", - уточнили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сбербанк россии, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Сбербанк России, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в группу Российского экспортного центра), о чем подписали соответствующее рамочное соглашение.
"Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры - для производства и последующего экспорта, импортеры - для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России", - говорится в сообщении РЭЦ
.
По данным центра, это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и Росэксимбанк запустили совместный продукт "кредит под аккредитив".
"Это инструмент, по которому Росэксимбанк предоставляет экспортеру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а "Сбер" закрывает кредитный риск заемщика, готовит кредитную документацию по сделке", - уточнили в РЭЦ.