https://ria.ru/20221221/rets-1840193991.html

РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров

РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров - РИА Новости, 21.12.2022

РЭЦ: Сбербанк и Росэксимбанк договорились поддерживать экспортеров

Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:38

2022-12-21T11:38

2022-12-21T11:38

россия

сбербанк россии

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк и Росэксимбанк будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО "ЭКСАР" (входят в группу Российского экспортного центра), о чем подписали соответствующее рамочное соглашение."Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры - для производства и последующего экспорта, импортеры - для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России", - говорится в сообщении РЭЦ.По данным центра, это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и Росэксимбанк запустили совместный продукт "кредит под аккредитив"."Это инструмент, по которому Росэксимбанк предоставляет экспортеру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а "Сбер" закрывает кредитный риск заемщика, готовит кредитную документацию по сделке", - уточнили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сбербанк россии, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)