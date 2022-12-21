https://ria.ru/20221221/rets-1840186815.html

РЭЦ: экспортеры подали более 30 заявок на показ товаров в Эр-Рияде

РЭЦ: экспортеры подали более 30 заявок на показ товаров в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.12.2022

РЭЦ: экспортеры подали более 30 заявок на показ товаров в Эр-Рияде

Экспортеры подали более 30 заявок на размещение в шоуруме российской агропродукции в Саудовской Аравии, сообщил вице-президент Российского экспортного центра... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:20

2022-12-21T11:20

2022-12-21T11:20

российский экспортный центр (рэц)

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Экспортеры подали более 30 заявок на размещение в шоуруме российской агропродукции в Саудовской Аравии, сообщил вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Солодов на заседании Экспертной комиссии по отбору заявок на участие в программе продвижения отечественной сельхозпродукции."Многие компании уже планируют развитие экспортной деятельности на следующий год, и у нас уже есть 30 заявок на размещение в новом павильоне в Эр-Рияде, который начнет свою работу в ближайшее время. Участие в программе продвижения продукции АПК за рубежом - отличный шанс попробовать свои силы на новых рынках и представить продукцию потенциальным покупателям не только в самих павильонах, но и на маркетплейсах, а также в крупных торговых сетях в рамках промоакций", - рассказал Солодов.Он отметил, что "наши компании уже успели оценить все преимущества этого проекта, поэтому активно подают заявки на размещение в новом шоуруме в Саудовской Аравии. "Я уверен, что этот павильон поможет им покорить рынок не только Королевства, но и всего Ближнего Востока", - добавил он.Кроме того, на заседании Экспертной комиссии 20 декабря были одобрены заявки еще 10 компаний, которые представят свою продукцию в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia.На рассмотрение Комиссии было подано 17 заявлений от 10 компаний, комиссия одобрила 15 заявлений.Среди продукции, которая появится в павильонах, ягодные напитки и джемы, консервированные овощи, сгущенное молоко, масло, мука, крупы, макаронные изделия, а также каши быстрого приготовления и растительные снэки.Российские павильоны с продукцией АПК сейчас работают в ОАЭ, Китае, Вьетнаме и Египте, кроме того, такой павильон начал работу в Турции, а в скором времени - откроется в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия