https://ria.ru/20221221/remont-1840331067.html

Хуснуллин: в РФ с начала 2022 года отремонтировали более 37 тысяч домов

Хуснуллин: в РФ с начала 2022 года отремонтировали более 37 тысяч домов - РИА Новости, 21.12.2022

Хуснуллин: в РФ с начала 2022 года отремонтировали более 37 тысяч домов

В России с начала 2022 года отремонтировали более 37 тысяч многоквартирных домов общей площадью 144,3 миллиона квадратных метров, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:34

2022-12-21T17:34

2022-12-21T17:36

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

марат хуснуллин

жилье

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МОСКВА, 21 дек - РИА Недвижимость. В России с начала 2022 года отремонтировали более 37 тысяч многоквартирных домов общей площадью 144,3 миллиона квадратных метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."За неполный год капитально отремонтировали более 37 тысяч многоквартирных домов, в которых проживают 5,26 миллиона человек. При этом площадь ремонта увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3 миллиона квадратных метров и составила 144,3 миллиона квадратных метров", - цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).По его словам, наиболее активно региональные программы капитального ремонта реализуются в Москве, Тульской области, Башкирии и Татарстане, а также в Чеченской республике и Хабаровском крае. "В перечисленных регионах за 11 месяцев выполнено более 75% плановых работ", – подчеркнул Хуснуллин.Он уточнил, что наибольший объем строительно-монтажных работ в рамках краткосрочного плана текущего года выполнен в регионах Центрального федерального округа. Здесь обновлены почти 10,2 тысячи домов. В частности, в Московской области капитально отремонтированы 3,6 тысячи многоквартирных домов."Фондом развития территорий осуществляется постоянный мониторинг реализации региональных программ капремонта, краткосрочных планов ее реализации и проводится оценка эффективности выполнения региональным оператором своей деятельности", – приводятся в сообщении Фонда развития территорий слова его гендиректора Ильшата Шагиахметова.Он отметил, что проекты, реализуемые фондом, стратегически значимы и напрямую способствуют реализации задачи по улучшению жилищных условий миллионов российских семей. Это важное направление, по которому фондом уже создан и эффективно работает ряд механизмов и мер поддержки.Фонд развития территорий создан путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://realty.ria.ru/20221221/frt-1840298890.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, марат хуснуллин, жилье