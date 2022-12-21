https://ria.ru/20221221/regiony-1840263754.html

Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет

Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет - РИА Новости, 21.12.2022

Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:34

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета."Обращаю внимание правительства, руководства Минобороны, других ведомств на необходимость работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданной структуры – координационного совета, в том числе с главами регионом и представителями оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Также он поблагодарил конструкторов и инженеров, которые выезжают на передовую."Они регулярно там бывают и вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, которые я уже сказал, совершенствовать их", - отметил Путин.Кроме того, президент подчеркнул, что необходима предметная работа с профильными министерствами и ведомствами."Мы видим, что работает блестяще, что требует доработки, инженеры видят, техники видят, ученые видят, и вся эта машина работает. Когда я говорю, что мы совершенствуем и будем совершенствовать наше вооружение и технику, я имел ввиду этот процесс", - добавил президент.

https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html

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безопасность, владимир путин, россия