https://ria.ru/20221221/regiony-1840263754.html
Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет
Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:34
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета."Обращаю внимание правительства, руководства Минобороны, других ведомств на необходимость работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданной структуры – координационного совета, в том числе с главами регионом и представителями оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Также он поблагодарил конструкторов и инженеров, которые выезжают на передовую."Они регулярно там бывают и вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, которые я уже сказал, совершенствовать их", - отметил Путин.Кроме того, президент подчеркнул, что необходима предметная работа с профильными министерствами и ведомствами."Мы видим, что работает блестяще, что требует доработки, инженеры видят, техники видят, ученые видят, и вся эта машина работает. Когда я говорю, что мы совершенствуем и будем совершенствовать наше вооружение и технику, я имел ввиду этот процесс", - добавил президент.
https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:34 21.12.2022)
Путин поручил Минобороны работать с регионами через координационный совет
Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны работать с регионами в рамках координационного совета.
"Обращаю внимание правительства, руководства Минобороны, других ведомств на необходимость работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданной структуры – координационного совета, в том числе с главами регионом и представителями оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
Также он поблагодарил конструкторов и инженеров, которые выезжают на передовую.
"Они регулярно там бывают и вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, которые я уже сказал, совершенствовать их", - отметил Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что необходима предметная работа с профильными министерствами и ведомствами.
"Мы видим, что работает блестяще, что требует доработки, инженеры видят, техники видят, ученые видят, и вся эта машина работает. Когда я говорю, что мы совершенствуем и будем совершенствовать наше вооружение и технику, я имел ввиду этот процесс", - добавил президент.