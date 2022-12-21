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Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин
Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин
Запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
владимир путин
россия
сила сибири (газопровод)
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири". "На востоке России создается мощный стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнеров, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России", - сказал Путин. Это также позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, добавил президент.
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владимир путин, россия, сила сибири (газопровод), экономика
Владимир Путин, Россия, Сила Сибири (газопровод), Экономика
Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин
Путин: запуск Ковыктинского месторождения даст импульс развитию восточных регионов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибир
и".
"На востоке России создается мощный стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнеров, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России", - сказал Путин.
Это также позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, добавил президент.