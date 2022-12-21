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Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин

Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Ковыктинское месторождение поможет развитию востока России, заявил Путин

Запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

владимир путин

россия

сила сибири (газопровод)

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири". "На востоке России создается мощный стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнеров, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России", - сказал Путин. Это также позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, добавил президент.

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владимир путин, россия, сила сибири (газопровод), экономика