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Протоиерей УПЦ рассказал о пытках в полиции Украины - РИА Новости, 21.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html
Протоиерей УПЦ рассказал о пытках в полиции Украины
Протоиерей УПЦ рассказал о пытках в полиции Украины - РИА Новости, 21.12.2022
Протоиерей УПЦ рассказал о пытках в полиции Украины
Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что во время... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:49
2022-12-21T19:49
религия
лисичанск
украина
днепропетровск
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
госдума рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что во время восьмимесячного тюремного заключения на Украине от него требовали уйти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "От меня в грубой форме требовали, чтобы я оскорбил святейшего патриарха Кирилла, призвать верующих перейти из РПЦ в Украинскую церковь. Все это украинская сторона хотела записать на видео. Я сказал, этого не будет. Их не смущало, что пытают священника", – рассказал Павленко на круглом столе в Госдуме в среду. По его словам, первые два дня его просто избивали. "До середины апреля 2022 года я был в городе Северодонецк, оказывая в горбольнице помощь раненым, обездоленным и одиноким. Совершал молебные песнопения, развозил гумпомощь. Во второй половине апреля я был задержан полицейскими Лисичанска и доставлен в горотдел полиции. Началось с резких оскорблений в мой адрес, потом избили и закрыли в камере, рассчитанную на четырех человек, но там находились 22 задержанных", – добавил Павленко. После отказа записать видео с оскорблениями в адрес РПЦ священника, по его словам, этапировали в СИЗО Днепропетровска. "Там было много людей из четырех областей – Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой. Отношение к ним было презрительное, оскорбительное", - сказал священнослужитель. Павленко также сообщил, что не знает деталей обмена. "Я был в плену 8 месяцев и не знаю детали моего обмена, но мне очень помогла мама... Я получал от нее весточки, но телефонной связи не было. Сам обмен срывался пять раз, но все же состоялся", - сказал он. "Мы очень рады оказаться на родной земле, на своей русской земле. Я рад, что моя родная Луганщина, где мой род проживает вот уже 200 лет, вернулась в родную гавань в РФ. Думаю, это будет навсегда", - заключил настоятель лисичанского собора.
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
https://ria.ru/20221215/video-1838978812.html
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лисичанск, украина, днепропетровск, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), госдума рф
Религия, Лисичанск, Украина, Днепропетровск, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Госдума РФ
19:49 21.12.2022
 
Протоиерей УПЦ рассказал о пытках в полиции Украины

Протоиерей УПЦ Павленко о пытках в полиции Украины: требовали на видео оскорбить патриарха

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что во время восьмимесячного тюремного заключения на Украине от него требовали уйти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
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"От меня в грубой форме требовали, чтобы я оскорбил святейшего патриарха Кирилла, призвать верующих перейти из РПЦ в Украинскую церковь. Все это украинская сторона хотела записать на видео. Я сказал, этого не будет. Их не смущало, что пытают священника", – рассказал Павленко на круглом столе в Госдуме в среду.
По его словам, первые два дня его просто избивали. "До середины апреля 2022 года я был в городе Северодонецк, оказывая в горбольнице помощь раненым, обездоленным и одиноким. Совершал молебные песнопения, развозил гумпомощь. Во второй половине апреля я был задержан полицейскими Лисичанска и доставлен в горотдел полиции. Началось с резких оскорблений в мой адрес, потом избили и закрыли в камере, рассчитанную на четырех человек, но там находились 22 задержанных", – добавил Павленко.
После отказа записать видео с оскорблениями в адрес РПЦ священника, по его словам, этапировали в СИЗО Днепропетровска. "Там было много людей из четырех областей – Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой. Отношение к ним было презрительное, оскорбительное", - сказал священнослужитель.
Павленко также сообщил, что не знает деталей обмена. "Я был в плену 8 месяцев и не знаю детали моего обмена, но мне очень помогла мама... Я получал от нее весточки, но телефонной связи не было. Сам обмен срывался пять раз, но все же состоялся", - сказал он.
"Мы очень рады оказаться на родной земле, на своей русской земле. Я рад, что моя родная Луганщина, где мой род проживает вот уже 200 лет, вернулась в родную гавань в РФ. Думаю, это будет навсегда", - заключил настоятель лисичанского собора.
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РелигияЛисичанскУкраинаДнепропетровскРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Госдума РФ
 
 
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