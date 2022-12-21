https://ria.ru/20221221/putin-1840388515.html
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской
Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:45
2022-12-21T22:45
2022-12-21T22:45
здоровье - общество
владимир путин
россия
белоруссия
воз
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признают и специалисты международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорила. У европейской есть негативные последствия после ее применения, до 4%. У нас этого практически нет", - сказал Путин встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Он отметил, что при этом эффективность российской вакцины очень высокая.
https://ria.ru/20221221/sistema-1840386736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия, белоруссия, воз
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, ВОЗ
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской
Путин: российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее европейской