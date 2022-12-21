https://ria.ru/20221221/putin-1840388515.html

Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской

Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской

Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:45

2022-12-21T22:45

2022-12-21T22:45

здоровье - общество

владимир путин

россия

белоруссия

воз

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признают и специалисты международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорила. У европейской есть негативные последствия после ее применения, до 4%. У нас этого практически нет", - сказал Путин встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Он отметил, что при этом эффективность российской вакцины очень высокая.

https://ria.ru/20221221/sistema-1840386736.html

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белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, россия, белоруссия, воз