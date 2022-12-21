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Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской
Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:45
2022-12-21T22:45
здоровье - общество
владимир путин
россия
белоруссия
воз
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признают и специалисты международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорила. У европейской есть негативные последствия после ее применения, до 4%. У нас этого практически нет", - сказал Путин встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Он отметил, что при этом эффективность российской вакцины очень высокая.
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здоровье - общество, владимир путин, россия, белоруссия, воз
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, ВОЗ
22:45 21.12.2022
 
Путин заявил, что российская вакцина от туберкулеза эффективнее европейской

Путин: российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее европейской

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская вакцина от туберкулеза эффективнее и безопаснее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин.
"Я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее, чем европейская. Это признают и специалисты международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорила. У европейской есть негативные последствия после ее применения, до 4%. У нас этого практически нет", - сказал Путин встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
Он отметил, что при этом эффективность российской вакцины очень высокая.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Путин заявил о важности улучшения систем дистанционного зондирования Земли
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияБелоруссияВОЗ
 
 
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