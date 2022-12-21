https://ria.ru/20221221/putin-1840385090.html
Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным
Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным - РИА Новости, 21.12.2022
Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники, этот потенциал остался еще с советских времен РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:07
2022-12-21T22:07
2022-12-21T22:21
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники, этот потенциал остался еще с советских времен и с тех пор еще развивался. В среду Путин провел встречу с Государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Обсуждалась реализация интеграционных отраслевых программ и другие актуальные темы. "В Белоруссии есть заделы неплохие, кое-что еще осталось, не растворилось в советских времен, а наоборот, развивалось благодаря усилиям руководства республики", - сказал Путин в ходе встречи, говоря о реализации совместных программ, в том числе в высокотехнологичной сфере производства микроэлектроники . Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда уделяет этому внимание. "У нас на уровне министерств и ведомств идет проработка. Больше того: наше правительство считает, что там действительно перспективные направления", - добавил президент.
https://ria.ru/20221221/putin-1840384166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
22:07 21.12.2022 (обновлено: 22:21 21.12.2022)
Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным
Путин: у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники