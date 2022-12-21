https://ria.ru/20221221/putin-1840384166.html
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства - РИА Новости, 21.12.2022
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:00
2022-12-21T22:00
2022-12-21T22:00
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым. "Очень важно, смотрю, здесь (в информационных материалах, представленных Мезенцевым - ред.) есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов. Сегодня это очень актуально", - сказал Путин. Путин и Мезенцев в среду провели встречу в Кремле. Среди тем, которые они обсудили - реализация интеграционных отраслевых программ.
https://ria.ru/20221221/soveschanie-1840358206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, белоруссия
Владимир Путин, Россия, Белоруссия
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Путин: совершенствование защиты информационных ресурсов актуально для России и Белоруссии