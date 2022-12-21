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Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства - РИА Новости, 21.12.2022
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:00
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владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым. "Очень важно, смотрю, здесь (в информационных материалах, представленных Мезенцевым - ред.) есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов. Сегодня это очень актуально", - сказал Путин. Путин и Мезенцев в среду провели встречу в Кремле. Среди тем, которые они обсудили - реализация интеграционных отраслевых программ.
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владимир путин, россия, белоруссия
Владимир Путин, Россия, Белоруссия
22:00 21.12.2022
 
Путин назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства

Путин: совершенствование защиты информационных ресурсов актуально для России и Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной темой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым.
"Очень важно, смотрю, здесь (в информационных материалах, представленных Мезенцевым - ред.) есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов. Сегодня это очень актуально", - сказал Путин.
Путин и Мезенцев в среду провели встречу в Кремле. Среди тем, которые они обсудили - реализация интеграционных отраслевых программ.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 19:07
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить концепцию внешней политики
 
Владимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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