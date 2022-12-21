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Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 21.12.2022
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и попросил рассказать его о реализации намеченных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:30
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владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и попросил рассказать его о реализации намеченных планов."Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии", - сказал Путин, обращаясь к Мезенцеву.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
21:30 21.12.2022 (обновлено: 22:01 21.12.2022)
 
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и попросил рассказать его о реализации намеченных планов.
"Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии", - сказал Путин, обращаясь к Мезенцеву.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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