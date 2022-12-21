https://ria.ru/20221221/putin-1840380437.html
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым - РИА Новости, 21.12.2022
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и попросил рассказать его о реализации намеченных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:30
2022-12-21T21:30
2022-12-21T22:01
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и попросил рассказать его о реализации намеченных планов."Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии", - сказал Путин, обращаясь к Мезенцеву.
https://ria.ru/20221221/putin-1840345048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
21:30 21.12.2022 (обновлено: 22:01 21.12.2022)
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым