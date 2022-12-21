https://ria.ru/20221221/putin-1840288184.html

Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин

Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин

Россия после крушения СССР хотела стать частью "так называемого цивилизованного мира", но ее там не ждали, несмотря на все попытки и усилия, заявил президент РФ РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:00

2022-12-21T16:00

2022-12-21T16:09

ссср

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия после крушения СССР хотела стать частью "так называемого цивилизованного мира", но ее там не ждали, несмотря на все попытки и усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. На встрече глава государства заявил, что у стратегических противников России на протяжении веков стоит цель ее ослабления и разобщения."Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок. Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира. И после развала Советского Союза, который мы допустили собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки", - сказал Путин.В этом контексте он добавил, что имеет в виду и свою работу. "Я тоже предпринимал эти попытки сблизиться, стать этой частью. Нет", - заключил он.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ссср, россия, владимир путин, в мире