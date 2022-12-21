https://ria.ru/20221221/putin-1840288184.html
Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин
Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин
Россия после крушения СССР хотела стать частью "так называемого цивилизованного мира", но ее там не ждали, несмотря на все попытки и усилия, заявил президент РФ РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:00
2022-12-21T16:00
2022-12-21T16:09
ссср
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561329_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_d7ebbff4bb9f7aca5534ddf1a8c2ebbf.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия после крушения СССР хотела стать частью "так называемого цивилизованного мира", но ее там не ждали, несмотря на все попытки и усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. На встрече глава государства заявил, что у стратегических противников России на протяжении веков стоит цель ее ослабления и разобщения."Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок. Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира. И после развала Советского Союза, который мы допустили собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки", - сказал Путин.В этом контексте он добавил, что имеет в виду и свою работу. "Я тоже предпринимал эти попытки сблизиться, стать этой частью. Нет", - заключил он.
https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561329_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4aa6e9d3f81766b7a212437f1cbd5df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, владимир путин, в мире
СССР, Россия, Владимир Путин, В мире
16:00 21.12.2022 (обновлено: 16:09 21.12.2022)
Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин
Путин заявил, что Россию после развала СССР не ждали в "цивилизованном мире"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия после крушения СССР хотела стать частью "так называемого цивилизованного мира", но ее там не ждали, несмотря на все попытки и усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. На встрече глава государства заявил, что у стратегических противников России на протяжении веков стоит цель ее ослабления и разобщения.
"Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок. Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира. И после развала Советского Союза, который мы допустили собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки", - сказал Путин.
В этом контексте он добавил, что имеет в виду и свою работу. "Я тоже предпринимал эти попытки сблизиться, стать этой частью. Нет", - заключил он.