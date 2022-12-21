https://ria.ru/20221221/putin-1840265299.html
Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне
Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне
У российских военных все должно быть на высшем уровне, включая вооружение и приборы ночного видения, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:36
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У российских военных все должно быть на высшем уровне, включая вооружение и приборы ночного видения, сообщил президент России Владимир Путин."Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять всего, но скажу главное - все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение осуществляться из реальных потребностей", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
15:13 21.12.2022 (обновлено: 15:36 21.12.2022)
Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне
Путин: у российских военнослужащих все должно быть на высшем уровне, включая вооружения
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У российских военных все должно быть на высшем уровне, включая вооружение и приборы ночного видения, сообщил президент России Владимир Путин.
"Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять всего, но скажу главное - все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение осуществляться из реальных потребностей", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.