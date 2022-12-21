https://ria.ru/20221221/putin-1840265299.html

Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне

Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне - РИА Новости, 21.12.2022

Путин: у российских военных все должно быть на высшем уровне

У российских военных все должно быть на высшем уровне, включая вооружение и приборы ночного видения, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:36

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У российских военных все должно быть на высшем уровне, включая вооружение и приборы ночного видения, сообщил президент России Владимир Путин."Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять всего, но скажу главное - все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение осуществляться из реальных потребностей", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия