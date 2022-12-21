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Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
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россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин."Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:36 21.12.2022)
 
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады

Путин: будем поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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