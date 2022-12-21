https://ria.ru/20221221/putin-1840263932.html
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:36
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин."Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:36 21.12.2022)
Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Путин: будем поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду