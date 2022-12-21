https://ria.ru/20221221/putin-1840263932.html

Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады

Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022

Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады

Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:36

россия

безопасность

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837254270_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2917150c0ba5ce10db0012c3348147a9.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, это главная гарантия суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин."Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, владимир путин