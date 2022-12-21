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Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/putin-1840263847.html
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады
Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:23
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин."В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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владимир путин, безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:23 21.12.2022)
 
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады

Путин: уровень современных образцов вооружений в составе ядерных сил превысил 91 процент

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Путин: Страна, правительство дают все, что армия просит - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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