https://ria.ru/20221221/putin-1840263847.html

Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады

Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022

Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады

Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:23

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин."В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения