https://ria.ru/20221221/putin-1840263847.html
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады - РИА Новости, 21.12.2022
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады
Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:23
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уровень современных образцов вооружений в составе стратегических ядерных сил России превысил 91%, заявил президент России Владимир Путин."В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:23 21.12.2022)
Путин рассказал об уровне современных вооружений в составе ядерной триады
Путин: уровень современных образцов вооружений в составе ядерных сил превысил 91 процент