https://ria.ru/20221221/putin-1840262008.html
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин
Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:07
2022-12-21T15:07
2022-12-21T15:34
специальная военная операция на украине
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Президент добавил, что сегодняшняя задача - реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.
https://ria.ru/20221221/opk-1840263581.html
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РИА Новости
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
15:07 21.12.2022 (обновлено: 15:34 21.12.2022)
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин
Путин: боевые действия показали вопросы, над которыми нужно работать, включая связь
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент добавил, что сегодняшняя задача - реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.