https://ria.ru/20221221/putin-1840262008.html

Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин

Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин

Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:07

2022-12-21T15:07

2022-12-21T15:34

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Президент добавил, что сегодняшняя задача - реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.

https://ria.ru/20221221/opk-1840263581.html

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владимир путин, безопасность, россия