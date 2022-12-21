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Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/putin-1840262008.html
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин
Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:07
2022-12-21T15:34
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил президент России Владимир Путин."Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Президент добавил, что сегодняшняя задача - реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
15:07 21.12.2022 (обновлено: 15:34 21.12.2022)
 
Боевые действия показали, над чем нужно работать, отметил Путин

Путин: боевые действия показали вопросы, над которыми нужно работать, включая связь

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Боевые действия во время проведения спецоперации показали и вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент добавил, что сегодняшняя задача - реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:11
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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